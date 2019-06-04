حاييم, بيباس, رئيس, مركز, السلطات, المحلية, يطالب, رئيس, الحكومة, بالتدخل, الفوري, لمواصلة, تمويل, حضانات, الظهيرة,

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أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد...
اعادت الشرطة هاتفا نقالا من نوع نوت 8 لفتاة من قرية عين ماهل بعد سرقته منها خلال...
اقرت اللجنة القطرية للبنى التحتية في الحكومة خطة لاقامة قطار هوائي معلق إلى باحة...
شهدت كاتدرائية مار الياس للروم الكاثوليك في حيفا مساء اليوم حفل تنصيب المطران...
اعلن مقر رؤساء إسرائيل ظهر اليوم الثلاثاء عن وفاة عقيلة رئيس الدولة نحاما ريفلين...
أصيب 3 مواطنين صباح اليوم إثر انفجار في احد مطاعم رام الله وأفاد مدير العلاقات...
اعتقلت الشرطة في لواء الجنوب رجلا 47 عاما من منطقة النقب بشبهة تنفيذ عملية سطو على...
قدم اصحاب الاراضي في حي الدريهمة هذا الاسبوع اعتراضا عاجلا بواسطة المحامي قيس...
فرقت الأجهزة الأمنية الفلسطينية صباح اليوم عناصر من حزب التحرير في مدينة الخليل،...
شارك المئات من اهالي قرية جت صباح اليوم الثلاثاء في صلاة عيد الفطر بمسجد البيان في...