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حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية يطالب رئيس الحكومة بالتدخل الفوري لمواصلة تمويل حضانات الظهيرة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بعث حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية برسالة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مطالبه فيها بالتدخل الفوري لإنقاذ برامج حضانات الظهيرة ومواصلة دعمها وتمويلها،بناء 1612 غرفة دراسية وتجديد وثائق تأمين الحوادث الشخصية.وحذر بيباس في رسالته بأنه في حال لم يتم إيجاد حلول لتمويل البلدات في العنقود الاقتصادي الاجتماعي 4-10،سيضطر أولياء الأمور مع بداية السنة الدراسية الجديدة تحمل عبء التكاليف والتي تصل ما بين 300 الى 785 شيكل في بلدات مثل ديمونة،القدس وكريات شمونة.




وأصدر بيباس تعليماته لرؤساء السلطات المحلية على ضرورة إطلاع سكان بلداتهم أنه في حال عدم إيجاد تمويل من الدولة ستكون قضية التكاليف على عاتقهم.منذ سنة 2018 تم وقف ميزانيات بقية 280 مليون شيكل لبناء غرف دراسية والتي التزمت بها الحكومة كذلك بناء غرف دراسية ومشاريع جديدة لعام 2019 بحسب وتيرة الزيادة الطبيعية للسكان،إضافة لذلك تم تجميد مناقصة تأمين الحوادث الشخصية وهذا يتطلب قرارا من وزير التربية والتعليم تحديد رسوم التأمين لأولياء الأمور حتى يتم نشر مناقصة بسعر مساوٍ لكل جيب.وطالب بيباس بعقد جلسة للنظر في هذه القضايا مع مندوبي وزارة التربية والتعليم بهدف منع تشويشات افتتاح السنة الدراسية الجديدة القادمة.وأكد بيباس بقوله" سنواصل بذل كل ما بوسعنا مع ممثلي وزارتي التربية والتعليم والمالية حتى لا يكون أولياء الأمور رهائن للوضع السياسي وتجميد الميزانيات.تخفيف العبء ومنح خدمات تربية وتعليم ذات جودة هي نصب أعيننا ولن نقبل التهاون في هذه القضية في الوقت الذي فيه نقص غرف دراسية لـ 64,480 ألف طالب وأولياء أمورهم يدفعون شهريا مئات الشواقل تكاليف حضانات الظهيرة.




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