"كاديلاك" تطلق سيارة غاية في الأناقة - فيديو

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الجميع معرضون لإسقاط هواتفهم في الماء، وكلما أسرعت في التصرف بعد ذلك كانت...
انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة غريبة وعنيفة، جرت في مدينة نيويورك، حيث اعتدى...
ذكرت تقارير تقنية أن شركة "أبل" تستعد لتطوير هواتف قابلة للطي، في مسعى إلى منافسة...
أعلنت شرطة أبوظبي عن موت طفل عمره 5 سنوات، في مدينة العين الإماراتية، بعد أن علق...
فاجأت شركة "أبل" عشاق منتجاتها بكشفها عن الجيل السابع من أجهزة iPod Touch، بعد أن...
شهد وسط مدينة تشيبوكساري الروسية الأربعاء 29 مايو حادث مرور غريبا. حين انحدرت...
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مدهش جدا لرجل أمسك مظلة كبيرة لتثبيتها...
ترتفع مخاوف مستخدمي "واتساب" بشأن خصوصيتهم، في أعقاب حادثة التسلل الإلكتروني الذي...
أوفى المراهق الأسترالي، الذي أصبح معروفا بلقب "فتى البيضة" بوعده، وأعلن،...
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