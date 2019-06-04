العفو, عن, شيرين, عبدالوهاب, وإلغاء, قرار, منعها, من, الغناء,

أعلنت نقابة الموسيقيين، رفع الإيقاف الصادر تجاه الفنانة شيرين عبد الوهاب، وحفظ التحقيقات في واقعة اتهامها بالإساءة إلى مصر في إحدى حفلاتها المقامة بدولة عربية.

وجاء نص بيان النقابة المرسل لشيرين عبر المحامي الخاص بها، الدكتور حسام لطفي، كالأتي: “السيدة الفنانة شيرين عبد الوهاب، نفيدكم بأن مجلس النقابة بجلسة 29 مايو رفع الإيقاف، وحفظ التحقيق”.