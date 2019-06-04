إقرار, خطة, لاقامة, قطار, هوائي, معلق, إلى, حائط, البراق,

اقرت اللجنة القطرية للبنى التحتية في الحكومة خطة لاقامة قطار هوائي معلق إلى باحة حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس.

ورفضت اللجنة العشرات من الاعتراضات التي قدمت اليها بهذا الشأن". ومن المقرر ان تطرح هذه الخطة على طاولة الحكومة للمصادقة عليها.وبادرت لإقامة هذا المشروع وزارة السياحة فورصدت له ميزانية أولية بقيمة 200 مليون شيكل.ووفقا للمخطط، ستشمل المرحلة الأولى من المشروع بناء ثلاث محطات: أولها ستقام بالقرب من مجمع المحطة القديمة بالقرب من مسرح "الخان"، وتقع المحطة الثانية بالقرب من موقف للسيارات قرب "جبل الخليل". وستبنى المحطة الثالثة على سطح "مجمع كيدم" قرب باحة حائط البراق.