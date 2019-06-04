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برشلونة يكشف النقاب عن قميص الموسم الجديد - صور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف نادي برشلونة الإسباني اليوم الاثنين، عن قميصه الجديد الذي سيخوض به غمار منافسات موسم 2019-2020.



ويأتي القميص بتصميم قريب من قميص المنتخب الكرواتي الشهير.


والتقط نجوم "البلوغرانا" صورا بالقميص الجديد، وعلى رأسهم قائد الفريق ليونيل ميسي والمدافع جيرارد بيكيه.




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