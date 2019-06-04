برشلونة يكشف النقاب عن قميص الموسم الجديد - صور

ويأتي القميص بتصميم قريب من قميص المنتخب الكرواتي الشهير.والتقط نجوم "البلوغرانا" صورا بالقميص الجديد، وعلى رأسهم قائد الفريق ليونيل ميسي والمدافع جيرارد بيكيه.

كشف نادي برشلونة الإسباني اليوم الاثنين، عن قميصه الجديد الذي سيخوض به غمار منافسات موسم 2019-2020.

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