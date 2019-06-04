تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-04 13:35:17 المفتي: صلاة عيد الفطر الساعة السادسة وخمس دقائق |  2019-06-04 13:30:05 اعاد هاتف لشابة من عين ماهل سرق منها في نتسيرت عيليت |  2019-06-04 13:23:23 حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية يطالب رئيس الحكومة بالتدخل الفوري لمواصلة تمويل حضانات الظهيرة |  2019-06-04 12:03:02 إقرار خطة لاقامة قطار هوائي معلق إلى حائط البراق |  2019-06-04 11:58:24 المطران يوسف متى يستلم مهامه مطرانا للجليل‎ |  2019-06-04 11:55:05 الدول التي أعلنت الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك |  2019-06-04 11:00:17 وفاة نحاما ريفلين عقيلة رئيس الدولة |  2019-06-04 10:57:29 صور- 3 اصابات اثر انفجار مطعم برام الله جراء تسرب غاز |  2019-06-04 10:52:55 مشتبه من النقب بالسطو على فرع بريد في بئر السبع وهو يحمل افوكادو مدعيا انها قنبلة ويهدد بتفجيرها !!! |  2019-06-04 10:27:18 اعتراض على مخطط مصادرة الف دونم من اراضي الدريهمة في ام الفحم |  2019-06-04 10:12:59 تعديل جينات الدجاج ليقاوم إنفلونزا الطيور |  2019-06-04 10:11:57 مقتل جندي وشرطي في هجومين بمدينة طرابلس اللبنانية |  2019-06-04 10:09:10 حزب الشعب : الجيش السوداني"ديكتاتوري" وما قام به "مجزرة" بحق المعتصمين |  2019-06-04 09:59:53 الأجهزة الأمنية الفلسطينية تفرق عناصر حزب التحرير في الخليل بعد أدائهم لصلاة العيد خلافا لقرار المفتي (صور) |  2019-06-04 09:57:20 كفر مندا: اختتام مهرجان ليالي رمضان بمشاركة واسعة |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الدول التي أعلنت الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعذرت رؤية هلال شوال في عدد من الدول الإسلامية ما يجعل اليوم الثلاثاء 4 يونيو متمما لشهر رمضان، والأربعاء أول أيام عيد الفطير المبارك.



الدول التي أعلنت الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا... تحديد موعد أول أيام عيد الفطر السعيد في أربع قارات

وقد أعلنت كل من مصر، وتونس، وسوريا، والأردن، وفلسطين، والسودان، وإندونيسيا، واليابان، وأستراليا، وماليزيا، أن الأربعاء أول أيام العيد، في حين يتم تحري هلال شوال في كل من المغرب وسلطنة عمان مساء الثلاثاء على أن يكون أول ايام عيد الفطر الأربعاء أو الخميس.


وبعد ساعات من إعلانها يوم الأربعاء أول أيام العيد، تراجعت ليبيا عن ذلك وأعلنت أن الثلاثاء بداية عيد الفطر.


وفي اليمن أعلنت دار الإفتاء اليمنية التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، بأن اليوم الثلاثاء هو غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، في حين أعلنت دار الإفتاء التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، ويوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، في المناطق التي تسيطر عليها.


وفي العراق، أعلن رئيس ديوان الوقف السني، عبد اللطيف الهميم أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، بينما قال مكتب المرجع الشيعي، علي السيستاني، إنه "سيتم تحري رؤية هلال شوال مساء اليوم الثلاثاء، حيث إن الإثنين هو الثامن والعشرين من شهر رمضان الكريم".




كلمات متعلقة

الدول, التي, أعلنت, الأربعاء, أول, أيام, عيد, الفطر, المبارك,

تابعونــا

مقتل جندي وشرطي في هجومين بمدينة طرابلس اللبنانية مقتل جندي وشرطي في هجومين بمدينة طرابلس اللبنانية 2019-06-04 | 10:11:57

قتل فجر اليوم الثلاثاء مسلح في مدينة طرابلس شمالي لبنان بعد أن استهدف عناصر...

حزب الشعب : الجيش السوداني"ديكتاتوري" وما قام به "مجزرة" بحق المعتصمين حزب الشعب : الجيش السوداني"ديكتاتوري" وما قام به "مجزرة" بحق المعتصمين 2019-06-04 | 10:09:10

أدان حزب الشعب قيام الجيش السوداني بقمع المعتصمين أمام مقر القيادة العامة في...

ترامب لدى وصوله إلى بريطانيا: رئيس بلدية لندن صادق خان بغيض جداً وفاشل تماماً ترامب لدى وصوله إلى بريطانيا: رئيس بلدية لندن صادق خان بغيض جداً وفاشل تماماً 2019-06-04 | 06:37:37

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه اللفظي على صادق خان رئيس بلدية لندن،...

لقاءات سرية عالية المستوى بين الجانبين .. علاقة حماس مع سوريا دخلت مرحلة "الهدنة" لقاءات سرية عالية المستوى بين الجانبين .. علاقة حماس مع سوريا دخلت مرحلة "الهدنة" 2019-06-03 | 14:55:48

ذكرت صحيفة الاخبار اللبنانية ان غيمة الخلاف بين حركة حماس وسوريا بدأت تنقشع...

ترامب: تطبيق صفقة القرن ليس مستحيلاً ترامب: تطبيق صفقة القرن ليس مستحيلاً 2019-06-03 | 14:55:27

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يتفهم شكوك وزير خارجيته، مايك بومبيو،...

اسرائيل تخشى الانفجار- دعوة مصرية عاجلة لفصائل غزة اسرائيل تخشى الانفجار- دعوة مصرية عاجلة لفصائل غزة 2019-06-03 | 13:38:33

وجهت المخابرات المصرية خلال الايام القليلة الماضية دعوات للفصائل الفلسطينية...

كوشنر يهاجم الفلسطينيين: لا يقدرون على حكم أنفسهم كوشنر يهاجم الفلسطينيين: لا يقدرون على حكم أنفسهم 2019-06-03 | 12:18:19

قال مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غاريد كوشنر، إن الفلسطينيين يستحقون...

ترامب لجأ إلى موسكو طلبا للمساعدة في تمرير صفقة القرن ترامب لجأ إلى موسكو طلبا للمساعدة في تمرير صفقة القرن 2019-06-03 | 08:23:26

كتب الكاتب الروسي بيوتر أكوبوف، مقالا في صحيفة "فزغلياد"، كشف خلالها ان اجتماعات...

قتيل واصابتان بقصف اسرائيلي على مطار التيفور بحمص قتيل واصابتان بقصف اسرائيلي على مطار التيفور بحمص 2019-06-03 | 06:10:14

اكدت وكالة ناسا السورية الرسمية استشهاد عسكري سوري واصابة اثنين اخرين جراء قصف...

الاردن: اقتحامات المستوطنين للاقصى ستجر المنطقة للعنف الاردن: اقتحامات المستوطنين للاقصى ستجر المنطقة للعنف 2019-06-03 | 00:01:41

قالت وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، جمانة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الغاء رحلات مدرسية الاوضاع الامنية في البلاد القدس 18 طلابكلاليت الطيبة عيادة حرق اضرام النار اضرار استنكار بلدية كريستيانورونالدوهدفديربيريالمدريدسولر سائق شاب طرعان بدون رخصة سياقة وقود اعتقال الناصرة نشأت ملحم تصفية مقتل اطلاق نار قرية عرعره منفذ عملية تل ابيب طرعان . تظاهرة الاقصى المسجد القدس بالروح بالدمبيرم كيال نجم فريق برايتون الانجليزي يحتفل عيد ميلاد ابنه بيرلو اللاعب الملحنفارسبدارنةحيفامرتبةاولىفازالعالميةافلامسينمائيةتخلي ص محاولات سليمان فايد يافة الناصرة سائق تراكتور انهار عليه نفق العفولة رشابيم الشرطة اطفاء تأجيل زيارة المتابعة للقدس الاحد مصمص نصرة مظاهرة القدس الاقصى شهداء روسيةمحجبةلقباجملعيونجمالالشيخ عزام الخطيب اوقاف القدس المسجد الاقصى الجمعة الرابعة صلاة احياء ليلة القدر موسم السباحة نصف حالات الوفاة غرقا افتتاح شواطئ البحر برك سباحة طلاب خريجو الفوج ال 16 مدرسة قاسم غانم الشاملة أ لقاء عطاء المغار قرية مشاركة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com