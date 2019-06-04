تعذرت رؤية هلال شوال في عدد من الدول الإسلامية ما يجعل اليوم الثلاثاء 4 يونيو متمما لشهر رمضان، والأربعاء أول أيام عيد الفطير المبارك.

الدول التي أعلنت الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا... تحديد موعد أول أيام عيد الفطر السعيد في أربع قاراتوقد أعلنت كل من مصر، وتونس، وسوريا، والأردن، وفلسطين، والسودان، وإندونيسيا، واليابان، وأستراليا، وماليزيا، أن الأربعاء أول أيام العيد، في حين يتم تحري هلال شوال في كل من المغرب وسلطنة عمان مساء الثلاثاء على أن يكون أول ايام عيد الفطر الأربعاء أو الخميس.وبعد ساعات من إعلانها يوم الأربعاء أول أيام العيد، تراجعت ليبيا عن ذلك وأعلنت أن الثلاثاء بداية عيد الفطر.وفي اليمن أعلنت دار الإفتاء اليمنية التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، بأن اليوم الثلاثاء هو غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، في حين أعلنت دار الإفتاء التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، ويوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، في المناطق التي تسيطر عليها.وفي العراق، أعلن رئيس ديوان الوقف السني، عبد اللطيف الهميم أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، بينما قال مكتب المرجع الشيعي، علي السيستاني، إنه "سيتم تحري رؤية هلال شوال مساء اليوم الثلاثاء، حيث إن الإثنين هو الثامن والعشرين من شهر رمضان الكريم".