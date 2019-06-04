تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-04 13:35:17 المفتي: صلاة عيد الفطر الساعة السادسة وخمس دقائق |  2019-06-04 13:30:05 اعاد هاتف لشابة من عين ماهل سرق منها في نتسيرت عيليت |  2019-06-04 13:23:23 حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية يطالب رئيس الحكومة بالتدخل الفوري لمواصلة تمويل حضانات الظهيرة |  2019-06-04 12:03:02 إقرار خطة لاقامة قطار هوائي معلق إلى حائط البراق |  2019-06-04 11:58:24 المطران يوسف متى يستلم مهامه مطرانا للجليل‎ |  2019-06-04 11:55:05 الدول التي أعلنت الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك |  2019-06-04 11:00:17 وفاة نحاما ريفلين عقيلة رئيس الدولة |  2019-06-04 10:57:29 صور- 3 اصابات اثر انفجار مطعم برام الله جراء تسرب غاز |  2019-06-04 10:52:55 مشتبه من النقب بالسطو على فرع بريد في بئر السبع وهو يحمل افوكادو مدعيا انها قنبلة ويهدد بتفجيرها !!! |  2019-06-04 10:27:18 اعتراض على مخطط مصادرة الف دونم من اراضي الدريهمة في ام الفحم |  2019-06-04 10:12:59 تعديل جينات الدجاج ليقاوم إنفلونزا الطيور |  2019-06-04 10:11:57 مقتل جندي وشرطي في هجومين بمدينة طرابلس اللبنانية |  2019-06-04 10:09:10 حزب الشعب : الجيش السوداني"ديكتاتوري" وما قام به "مجزرة" بحق المعتصمين |  2019-06-04 09:59:53 الأجهزة الأمنية الفلسطينية تفرق عناصر حزب التحرير في الخليل بعد أدائهم لصلاة العيد خلافا لقرار المفتي (صور) |  2019-06-04 09:57:20 كفر مندا: اختتام مهرجان ليالي رمضان بمشاركة واسعة |

الرئيسية | استهلاك



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عصائر غنية بالفاكهة والخضار



  |     |   اضافة تعليق




بمناسبة الصيف وموضة خلط الخضار في العصائر الطبيعية, شركة يفئورة تسوّق عصائر جديدة تحت اسم Fruit & Veg والتي تمزج بين الخضار والفاكهة. العصائر خالية من إضافات السكر والمواد المحلية المصنّعة والوان الطعام. 

الأطعمة الجديدة:

انناس وتفاح وجزر.

تفاح وشمندر ورمان.

موز وشمام ونعنع.

عصائر غنية بالفاكهة والخضار




كلمات متعلقة

عصائر, غنية, بالفاكهة, والخضار,

تابعونــا

بنك مزراحي طفحوت يوزع طرودًا غذائية في شهر رمضان بمشاركة مديري الفروع بنك مزراحي طفحوت يوزع طرودًا غذائية في شهر رمضان بمشاركة مديري الفروع 2019-06-03 | 19:13:34

في إطار السياسة الاجتماعية لبنك مزراحي طفحوت، ونشاطات المشاركة المجتمعية...

مزراحي طفحوت يقدّم تبرّعًا ماليًّا للنادي الرياضي كفر قاسم وطرودًا غذائية مزراحي طفحوت يقدّم تبرّعًا ماليًّا للنادي الرياضي كفر قاسم وطرودًا غذائية 2019-05-30 | 13:25:00

في إطار نشاطات المشاركة المجتمعية والفعاليات الاجتماعية التي ينظمها بنك مزراحي...

المئات من رجال الأعمال والشخصيات الرسمية والدينية في احتفالات بنك هبوعليم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك المئات من رجال الأعمال والشخصيات الرسمية والدينية في احتفالات بنك هبوعليم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 2019-05-30 | 10:49:18

في ألاحتفال، ادارة البنك تقدم تبرع لفريق اتحاد ابناء سخنين بمناسبة شهر رمضان...

أعضاء نادي الزبائن في مزراحي طفحوت يتمتّعون بامتيازات خاصة! أعضاء نادي الزبائن في مزراحي طفحوت يتمتّعون بامتيازات خاصة! 2019-05-28 | 18:50:05

يواصل نادي الزبائن في مزراحي طفحوت منح امتيازات خاصة لأعضائه الذين يحملون بطاقة...

بزيادة نحو 18% مقارنة بالسنة الماضية:الربح الصافي لبنك مزراحي طفحوت في الربع الأول من السنة الحالية يفوق ال400مليون ش.ج بزيادة نحو 18% مقارنة بالسنة الماضية:الربح الصافي لبنك مزراحي طفحوت في الربع الأول من السنة الحالية يفوق ال400مليون ش.ج 2019-05-28 | 18:48:42

حقق بنك مزراحي طفحوت، في الربع الأول من العام الحالي 2019، ربحًا صافيًا بلغ 404...

تنزيلات في APRIL تنزيلات في APRIL 2019-05-28 | 10:52:07

30% تنزيل على العطور المشاركة في الحملة في شبكة حوانيت APRIL بمناسبة عيد الفطر...

شامپو پيلينچ ضد القشرة الصعبة شامپو پيلينچ ضد القشرة الصعبة 2019-05-23 | 17:41:02

Vichy توسع مجموعة العناية بالشعر Dercos وتطرح: Micro Peel Anti-Dandruff Scrub Shampoo شامپو ميكروفيل -...

كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان 2019-05-23 | 09:33:43

أعلنت شركة كوكا-كولا عن أسماء الفائزين الاوائل في فعالية شهر رمضان بوجبة افطار...

موظفو كوكا كولا وموظفو الشركة المركزية للمبيعات والتوزيع في المجتمع العربي مستمرون بالمشروع الرمضاني للسنة الثانية موظفو كوكا كولا وموظفو الشركة المركزية للمبيعات والتوزيع في المجتمع العربي مستمرون بالمشروع الرمضاني للسنة الثانية 2019-05-22 | 20:49:19

تستمر شركة كوكا –كولا اسرائيل والشركة المركزية للمبيعات وللتوزيع بالمشروع...

بنك مزراحي طفحوت يساهم في التبرّع بطرود غذائية للعائلات العربية المستورة في شهر رمضان بنك مزراحي طفحوت يساهم في التبرّع بطرود غذائية للعائلات العربية المستورة في شهر رمضان 2019-05-21 | 18:24:13

في إطار النشاطات والفعاليات التي ينظمها بنك مزراحي طفحوت بشكل دائم في المجتمع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طرعان التزام اضراب عام مدارس لجنة المتابعة مجلس طرعان عماد دحلة البعنة تظاهرة شعارات رفع القدس الاقصى المبارك العشرات مدخل قرية شاهدوا مواجهات اصابات اعتقالات في قباطية قضاء جنينطفلان يقودان تراكتورون على شارع رئيسي سريع شوكت قرب بئر السبعاسراء عابد الناصرة تمديد اعتقال الشرطة عملية طعن العفولة المحطة المركزية يافا شاب عربي فيسبوك رفع صورة مؤذية نتانياهو اطلاق سراحه كلية دار المعلمين حيفا تحتفل يوم الطالب مشاركة واسعة اجواء مميزة مستشفى النمساوي الناصرة يوم محاضرة نساء حوامل امهات اطفال اتهام حسين رحال من الزرازير بقتل شقيقته رنين بضربها على رأسها بشاكوش واضرام النار فيها قرب كفر مندا عائلة دوابشة اعتقال مشتبهين مصرع الام الاب الابن اصابة دوماام امرأة عرابة تلد طفلها سيارة اسعاف مركز الهلال الاخضر الطبي كفر مندا موظفو بلدية طمرة اعتصام امام اعتداء ممتلكات مظاهرة رفع شعاراتنضال حمزة طمرة حادث طرق مروع مصرع وفاة دون عمد قتل كحول ثم عكس السير اتهام شاب طبريا اجواء مشحونة مسجد اقصى مبارك عامل اصابة طمرة منطقة صناعية مدينة علاج متوسطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com