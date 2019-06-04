وفاة, نحاما, ريفلين, عقيلة, رئيس, الدولة,

وقال نيامين نتنياهو "مع جميع المواطنين, زوجتي سارة وأنا نعبر عن حزننا العميق لوفاة زوجة رئيس الدولة السيدة نيحاما ريفلين".

اعلن مقر رؤساء إسرائيل ظهر اليوم الثلاثاء عن وفاة عقيلة رئيس الدولة نحاما ريفلين هذا الصباح في مستشفى بيلينسون في بيتاح تيكفا.

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