صور-, 3, اصابات, اثر, انفجار, مطعم, برام, الله, جراء, تسرب, غاز,

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أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد...
اعادت الشرطة هاتفا نقالا من نوع نوت 8 لفتاة من قرية عين ماهل بعد سرقته منها خلال...
بعث حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية برسالة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو...
اقرت اللجنة القطرية للبنى التحتية في الحكومة خطة لاقامة قطار هوائي معلق إلى باحة...
شهدت كاتدرائية مار الياس للروم الكاثوليك في حيفا مساء اليوم حفل تنصيب المطران...
اعلن مقر رؤساء إسرائيل ظهر اليوم الثلاثاء عن وفاة عقيلة رئيس الدولة نحاما ريفلين...
اعتقلت الشرطة في لواء الجنوب رجلا 47 عاما من منطقة النقب بشبهة تنفيذ عملية سطو على...
قدم اصحاب الاراضي في حي الدريهمة هذا الاسبوع اعتراضا عاجلا بواسطة المحامي قيس...
فرقت الأجهزة الأمنية الفلسطينية صباح اليوم عناصر من حزب التحرير في مدينة الخليل،...
شارك المئات من اهالي قرية جت صباح اليوم الثلاثاء في صلاة عيد الفطر بمسجد البيان في...