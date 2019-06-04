صور-, 3, اصابات, اثر, انفجار, مطعم, برام, الله, جراء, تسرب, غاز,

أصيب 3 مواطنين صباح اليوم إثر انفجار في احد مطاعم رام الله

وأفاد مدير العلاقات العامة والاعلام في الدفاع المدني الرائد نائل العزة لوكالة معا " ان طواقم الدفاع المدني تتعامل مع حادث انفجار تسرب للغاز ادى الى اصابة ثلاثة مواطنين من المارة في محيط المطعم في مدينة رام الله".وأوضح ان الانفجار ناتج عن تسرب غاز داخل المطعم، ادى الى وقوع انفجار نتيجة الضغط، تسبب في اصابة 3 مواطنين بجراح متوسطة وطفيفة، اضافة الى سقوط أحد اللوحات الإعلانية وتكسير لزجاج الأبواب ونوافذ الزجاجية للمحلات المجاورة نتيجة.وأضاف ان طواقم الدفاع المدني تعمل على معالجة تسرب الغاز وازالة عوامل الخطر.ويهيب الدفاع المدني اصحاب المحلات التجارية بضرورة تطبيق إشتراطات الوقاية والسلامة العامة داخل محلاتهم التجارية وتفقد إسطوانات الغاز قبل مغادرة محلاتهم حفاظا على الأرواح والممتلكات.