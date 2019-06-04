تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-04 13:35:17 المفتي: صلاة عيد الفطر الساعة السادسة وخمس دقائق |  2019-06-04 13:30:05 اعاد هاتف لشابة من عين ماهل سرق منها في نتسيرت عيليت |  2019-06-04 13:23:23 حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية يطالب رئيس الحكومة بالتدخل الفوري لمواصلة تمويل حضانات الظهيرة |  2019-06-04 12:03:02 إقرار خطة لاقامة قطار هوائي معلق إلى حائط البراق |  2019-06-04 11:58:24 المطران يوسف متى يستلم مهامه مطرانا للجليل‎ |  2019-06-04 11:55:05 الدول التي أعلنت الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك |  2019-06-04 11:00:17 وفاة نحاما ريفلين عقيلة رئيس الدولة |  2019-06-04 10:57:29 صور- 3 اصابات اثر انفجار مطعم برام الله جراء تسرب غاز |  2019-06-04 10:52:55 مشتبه من النقب بالسطو على فرع بريد في بئر السبع وهو يحمل افوكادو مدعيا انها قنبلة ويهدد بتفجيرها !!! |  2019-06-04 10:27:18 اعتراض على مخطط مصادرة الف دونم من اراضي الدريهمة في ام الفحم |  2019-06-04 10:12:59 تعديل جينات الدجاج ليقاوم إنفلونزا الطيور |  2019-06-04 10:11:57 مقتل جندي وشرطي في هجومين بمدينة طرابلس اللبنانية |  2019-06-04 10:09:10 حزب الشعب : الجيش السوداني"ديكتاتوري" وما قام به "مجزرة" بحق المعتصمين |  2019-06-04 09:59:53 الأجهزة الأمنية الفلسطينية تفرق عناصر حزب التحرير في الخليل بعد أدائهم لصلاة العيد خلافا لقرار المفتي (صور) |  2019-06-04 09:57:20 كفر مندا: اختتام مهرجان ليالي رمضان بمشاركة واسعة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مشتبه من النقب بالسطو على فرع بريد في بئر السبع وهو يحمل افوكادو مدعيا انها قنبلة ويهدد بتفجيرها !!!



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة في لواء الجنوب  رجلا 47 عاما من منطقة النقب بشبهة تنفيذ عملية سطو على مكتب بريد في مجمع تجاري بمدينة بئر السبع وسرقة مبلغ من المال وهو يحمل "حبة" افوكادو بيده ويهدد الموجودين في المكان مدعيا انها قنبلة وأنه سيفجرها إذا لم يحصل على المبلغ .



وتم اعتقال المشتبه به وتمديد اعتقاله من فترة لأخرى على ان يتم قريبا تقديم لائحة اتهام بحقه .




كلمات متعلقة

مشتبه, من, النقب, بالسطو, على, فرع, بريد, في, بئر, السبع, وهو, يحمل, افوكادو, مدعيا, انها, قنبلة, ويهدد, بتفجيرها, !!!,

تابعونــا

المفتي: صلاة عيد الفطر الساعة السادسة وخمس دقائق المفتي: صلاة عيد الفطر الساعة السادسة وخمس دقائق 2019-06-04 | 13:35:17

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد...

اعاد هاتف لشابة من عين ماهل سرق منها في نتسيرت عيليت اعاد هاتف لشابة من عين ماهل سرق منها في نتسيرت عيليت 2019-06-04 | 13:30:05

اعادت الشرطة هاتفا نقالا من نوع نوت 8 لفتاة من قرية عين ماهل بعد سرقته منها خلال...

حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية يطالب رئيس الحكومة بالتدخل الفوري لمواصلة تمويل حضانات الظهيرة حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية يطالب رئيس الحكومة بالتدخل الفوري لمواصلة تمويل حضانات الظهيرة 2019-06-04 | 13:23:23

بعث حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية برسالة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو...

إقرار خطة لاقامة قطار هوائي معلق إلى حائط البراق إقرار خطة لاقامة قطار هوائي معلق إلى حائط البراق 2019-06-04 | 12:03:02

اقرت اللجنة القطرية للبنى التحتية في الحكومة خطة لاقامة قطار هوائي معلق إلى باحة...

المطران يوسف متى يستلم مهامه مطرانا للجليل‎ المطران يوسف متى يستلم مهامه مطرانا للجليل‎ 2019-06-04 | 11:58:24

شهدت كاتدرائية مار الياس للروم الكاثوليك في حيفا مساء اليوم حفل تنصيب المطران...

وفاة نحاما ريفلين عقيلة رئيس الدولة وفاة نحاما ريفلين عقيلة رئيس الدولة 2019-06-04 | 11:00:17

اعلن مقر رؤساء إسرائيل ظهر اليوم الثلاثاء عن وفاة عقيلة رئيس الدولة نحاما ريفلين...

صور- 3 اصابات اثر انفجار مطعم برام الله جراء تسرب غاز صور- 3 اصابات اثر انفجار مطعم برام الله جراء تسرب غاز 2019-06-04 | 10:57:29

أصيب 3 مواطنين صباح اليوم إثر انفجار في احد مطاعم رام الله وأفاد مدير العلاقات...

اعتراض على مخطط مصادرة الف دونم من اراضي الدريهمة في ام الفحم اعتراض على مخطط مصادرة الف دونم من اراضي الدريهمة في ام الفحم 2019-06-04 | 10:27:18

قدم اصحاب الاراضي في حي الدريهمة هذا الاسبوع اعتراضا عاجلا بواسطة المحامي قيس...

الأجهزة الأمنية الفلسطينية تفرق عناصر حزب التحرير في الخليل بعد أدائهم لصلاة العيد خلافا لقرار المفتي (صور) الأجهزة الأمنية الفلسطينية تفرق عناصر حزب التحرير في الخليل بعد أدائهم لصلاة العيد خلافا لقرار المفتي (صور) 2019-06-04 | 09:59:53

فرقت الأجهزة الأمنية الفلسطينية صباح اليوم عناصر من حزب التحرير في مدينة الخليل،...

شاهدوا - المئات يشاركون في صلاة عيد الفطر صباح اليوم بمسجد البيان في جت المثلث شاهدوا - المئات يشاركون في صلاة عيد الفطر صباح اليوم بمسجد البيان في جت المثلث 2019-06-04 | 09:51:22

شارك المئات من اهالي قرية جت صباح اليوم الثلاثاء في صلاة عيد الفطر بمسجد البيان في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شارع صندلة مفترق ازدحامات مرورية اهالي القرية مظاهرة رفع شعارات جنين تجنيد الاب نداف جبرائيل يقف شعلة استقلال منتدى تجنيد المسيحيين الجيش التسهيلات الضريبية تقليصات مجلس مجد الكروم شعارات تظاهرة رصاصات طائشة الفحم دون اصابات تستقر بيت منزل ام ضبط سلاح بندقية مسدس دبورية تفتيش شرطة العفولة معدات مسروقة مخدرات احباط محاولة تهريب مخدرات ماريخوانا الحدود مصر اسرائيل اعتقال مشتبهين شبان عرب النقب الطفلة مريم ابو جودة 7 سنوات مصرع دهس حادث الكسيفة تل عراد النقب سفريات ثانوية الجليل شنلر الناصرة احتفال تخريج الفوج 64 طلابها وسط مشاركة واسعة زجاجات . حارقة القاء خيمة مدرسة بلدة أشبال قرب سخنين منطقة مسجاف انقلاب سيارة ام الفحم حادث طرق شارع 65 اصابات نساء الشرطة اسعاف عامل اصابة ام الفحم سقط سقوط ارتفاع ورشة بناء هرتسليا نقابة المحامين تحتفل رأس ألسنة الاعياد المجيدة مدينة ألناصرةراشد لافي الناصرة نتسيرت عيليت اسرائيل بطولة كمال اجسام مشاركة مدرب رهط مفقود البحث الشرطة عنه اسماعيل الافينشسائق مصرع تصدام شاحنة سيارة خصوصية معلوت نهاريا شارع نفي زيف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com