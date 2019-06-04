مشتبه, من, النقب, بالسطو, على, فرع, بريد, في, بئر, السبع, وهو, يحمل, افوكادو, مدعيا, انها, قنبلة, ويهدد, بتفجيرها, !!!,

اعتقلت الشرطة في لواء الجنوب رجلا 47 عاما من منطقة النقب بشبهة تنفيذ عملية سطو على مكتب بريد في مجمع تجاري بمدينة بئر السبع وسرقة مبلغ من المال وهو يحمل "حبة" افوكادو بيده ويهدد الموجودين في المكان مدعيا انها قنبلة وأنه سيفجرها إذا لم يحصل على المبلغ .

وتم اعتقال المشتبه به وتمديد اعتقاله من فترة لأخرى على ان يتم قريبا تقديم لائحة اتهام بحقه .