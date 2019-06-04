تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-04 13:35:17 المفتي: صلاة عيد الفطر الساعة السادسة وخمس دقائق |  2019-06-04 13:30:05 اعاد هاتف لشابة من عين ماهل سرق منها في نتسيرت عيليت |  2019-06-04 13:23:23 حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية يطالب رئيس الحكومة بالتدخل الفوري لمواصلة تمويل حضانات الظهيرة |  2019-06-04 12:03:02 إقرار خطة لاقامة قطار هوائي معلق إلى حائط البراق |  2019-06-04 11:58:24 المطران يوسف متى يستلم مهامه مطرانا للجليل‎ |  2019-06-04 11:55:05 الدول التي أعلنت الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك |  2019-06-04 11:00:17 وفاة نحاما ريفلين عقيلة رئيس الدولة |  2019-06-04 10:57:29 صور- 3 اصابات اثر انفجار مطعم برام الله جراء تسرب غاز |  2019-06-04 10:52:55 مشتبه من النقب بالسطو على فرع بريد في بئر السبع وهو يحمل افوكادو مدعيا انها قنبلة ويهدد بتفجيرها !!! |  2019-06-04 10:27:18 اعتراض على مخطط مصادرة الف دونم من اراضي الدريهمة في ام الفحم |  2019-06-04 10:12:59 تعديل جينات الدجاج ليقاوم إنفلونزا الطيور |  2019-06-04 10:11:57 مقتل جندي وشرطي في هجومين بمدينة طرابلس اللبنانية |  2019-06-04 10:09:10 حزب الشعب : الجيش السوداني"ديكتاتوري" وما قام به "مجزرة" بحق المعتصمين |  2019-06-04 09:59:53 الأجهزة الأمنية الفلسطينية تفرق عناصر حزب التحرير في الخليل بعد أدائهم لصلاة العيد خلافا لقرار المفتي (صور) |  2019-06-04 09:57:20 كفر مندا: اختتام مهرجان ليالي رمضان بمشاركة واسعة |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أمل حجازي تهنّئ الجمهور بعيد الفطر المبارك



  |     |   اضافة تعليق



هنّأت الفنانة المعتزلة ​أمل حجازي​ الجمهور بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث انها كتبت على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "‏‏‏‏اللهم بلغنا رمضان في السنين القادمة بالصحة ...اعاده الله عليكم جميعًا".



يُذكر أن حجازي كانت قد أثارت الجدل بأغنية "حجابك تاج"، والتي طرحتها بمناسبة اليوم العالمي للحجاب، الذي يحتفل به في الأول من شهر شباط/فبراير، من كل عام، ووجهت سؤالا لمتابعيها "هل حجاب المرأة واجب في القرآن الكريم أم لا؟". وقد أكدت حجازي أن الحجاب مكمل للدين وليس الدين كله.




كلمات متعلقة

أمل, حجازي, تهنّئ, الجمهور, بعيد, الفطر, المبارك,

تابعونــا

العفو عن شيرين عبدالوهاب وإلغاء قرار منعها من الغناء العفو عن شيرين عبدالوهاب وإلغاء قرار منعها من الغناء 2019-06-04 | 12:06:13

أعلنت نقابة الموسيقيين، رفع الإيقاف الصادر تجاه الفنانة شيرين عبد الوهاب، وحفظ...

أمل حجازي تهنّئ الجمهور بعيد الفطر المبارك أمل حجازي تهنّئ الجمهور بعيد الفطر المبارك 2019-06-04 | 10:40:45

هنّأت الفنانة المعتزلة ​أمل حجازي​ الجمهور بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث...

رسميا عادل إمام برمضان 2020 وهذه هديته رسميا عادل إمام برمضان 2020 وهذه هديته 2019-06-03 | 14:55:00

تم الاعلان رسميا عن عرض مسلسل "فلانتينو" للممثل ​عادل إمام​ فى شهر رمضان المقبل...

أصالة لـ قصي خولي :"كتير شاطر" وهو يردّ أصالة لـ قصي خولي :"كتير شاطر" وهو يردّ 2019-06-03 | 13:41:02

اعربت الفنانة السورية ​أصالة نصري​ عن إعجابها الشديد بأداء ودور الممثل السوري...

الممثل المصري عزت أبو عوف في العناية المركزة الممثل المصري عزت أبو عوف في العناية المركزة 2019-06-03 | 12:09:20

قال الناقد الفني المصري، طارق الشناوي، إن النجم السينمائي عزت أبو عوف، يوجد حاليا...

هل تحيي أديل حفلا في السعودية قريبا؟ هل تحيي أديل حفلا في السعودية قريبا؟ 2019-06-03 | 08:28:58

أعلنت بعض المصادر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن المغنية العالمية أديل ستحيي...

طوني قطان يطرح جديده "عَمّال تحلَو" طوني قطان يطرح جديده "عَمّال تحلَو" 2019-05-31 | 12:55:30

طرح الفنان الأردني ​طوني قطان​ أغنيته الجديدة "عَمّال تحلَو"، عبر احد التطبيقات...

إليسا تحتفل بعيد الأب في ألمانيا وتصلي لوالدها إليسا تحتفل بعيد الأب في ألمانيا وتصلي لوالدها 2019-05-31 | 08:47:37

احتفلت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ بمناسبة عيد الأب، اليوم في الدول الغربية حول...

شباب يتشبّهون بـ “جبل شيخ الجبل”.. ظاهرة تقليد تيم حسن تغزو الإنستقرام شباب يتشبّهون بـ “جبل شيخ الجبل”.. ظاهرة تقليد تيم حسن تغزو الإنستقرام 2019-05-30 | 17:34:59

إستطاع النجم السوري النجم تيم حسن أن يخطف الأنظار ويحوّل الأضواء إليه في الأعوام...

حلا شيحة ترد على منتقدي أدائها في "زلزال" حلا شيحة ترد على منتقدي أدائها في "زلزال" 2019-05-30 | 16:00:59

ردّت الممثلة المصرية ​حلا شيحة​ على الإنتقادات التي تعرضت لها، بسبب دورها في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids زيت زيتون صفيحة سعرها 500 شيكل شاقل عرابة المحصول قلة موسم معاصر اشجار واجهة مبنى بلدية سخنين اطلاق نار اضرار دون اصابات الذكرى الثامنة لرحيل وفاة الشاعر محمود درويش فلسطين رام الله مدرسة يني كفر ياسيف تخرج الفوج ال 63 طلابها احتفال مشاركة واسعة شمس الجليل الثانوية الشاملة مدرسة بسمة طبعون قرية مشاركة واسعة اهالي طلاب الفوج أهالي ام الفحم يشاركون في صلاة التراويح الاولى من شهر رمضان المبارك مشاركة واسعة يوم البر مدرسة ثانوية الكبير قرية طلاب ادارة صور وفيديو :مصرع شابين من ابو سنان واصابة اخرين في حادث مروع في جنيناطلاق نار فرع بريد مغلق الزرازير سرطة الناصرة كفر قاسم اطلاق نار اصابتان خطيرة متوسطة رنا جربان اول محامية في تاريخ جسر الرزقاء الشابة قرية أشعل فريق برشلونة المنافسة أكثر على لقب الدوري الإسباني بالسقوط للمباراة الرابعة على التوالي، حيث خسر أمام ضيفه فالنسيا بنتيجة 1-2 في المبارطفلة مصرع دهس ايلات بئر المكسور قرية الشرطة الاسعاف شام غدير مسنين نصب احتيال عصابة عدد افراد من شلومي مبالغ تحرز مصادرة مياه مسجد حسن بيك يافا مجهولون اعتداء استنكار مؤسسة الاقصى تكسير اعتداء
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com