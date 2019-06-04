أمل, حجازي, تهنّئ, الجمهور, بعيد, الفطر, المبارك,

هنّأت الفنانة المعتزلة ​أمل حجازي​ الجمهور بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث انها كتبت على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "‏‏‏‏اللهم بلغنا رمضان في السنين القادمة بالصحة ...اعاده الله عليكم جميعًا".

يُذكر أن حجازي كانت قد أثارت الجدل بأغنية "حجابك تاج"، والتي طرحتها بمناسبة اليوم العالمي للحجاب، الذي يحتفل به في الأول من شهر شباط/فبراير، من كل عام، ووجهت سؤالا لمتابعيها "هل حجاب المرأة واجب في القرآن الكريم أم لا؟". وقد أكدت حجازي أن الحجاب مكمل للدين وليس الدين كله.