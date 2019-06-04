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حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية يطالب رئيس الحكومة بالتدخل الفوري لمواصلة تمويل حضانات الظهيرة
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2019-06-04 12:03:02
إقرار خطة لاقامة قطار هوائي معلق إلى حائط البراق
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2019-06-04 11:58:24
المطران يوسف متى يستلم مهامه مطرانا للجليل
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2019-06-04 11:55:05
الدول التي أعلنت الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك
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2019-06-04 11:00:17
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2019-06-04 10:57:29
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الأجهزة الأمنية الفلسطينية تفرق عناصر حزب التحرير في الخليل بعد أدائهم لصلاة العيد خلافا لقرار المفتي (صور)
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2019-06-04 09:57:20
كفر مندا: اختتام مهرجان ليالي رمضان بمشاركة واسعة
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سفينة عملاقة تصطدم بمركب سياحي في البندقية
2019-06-04 10:30:45
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سفينة عملاقة تصطدم بمركب سياحي في البندقية
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