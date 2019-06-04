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2019-06-04 11:55:05
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2019-06-04 09:57:20
كفر مندا: اختتام مهرجان ليالي رمضان بمشاركة واسعة
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سائقة حافلة تنقذ طفلا معاقا من موت محتوم
2019-06-04 10:29:28
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سائقة حافلة تنقذ طفلا معاقا من موت محتوم
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سائقة حافلة تنقذ طفلا معاقا من موت محتوم
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