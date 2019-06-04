اعتراض, على, مخطط, مصادرة, الف, دونم, من, اراضي, الدريهمة, في, ام, الفحم,

قدم اصحاب الاراضي في حي الدريهمة هذا الاسبوع اعتراضا عاجلا بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر على مخطط تحريش منطقة الدريهمة شمال ام الفحم ومصادرة اكثر من 1000 دونم من اراضي السكان الخاصة من مدينة ام الفحم. وقد طالب اصحاب الاراضي المجلس القطري للتنظيم والبناء ومديرية التخطيط ايقاف المخطط والتراجع عنه وذلك لتحريك المخطط بشكل غير قانوني وبشكل تعسفي. وفي السياق ذاته يذكر اصحاب الاراضي كانوا توجهوا لبلدية ام الفحم برسالة خطية وطالبوا البلدية ان تعقد جلسة رسمية لمناقشة السبل التي على البلدية اتخاذها من اجل التصدي لمشروع المصادرة، ومن المتوقع ان تعقد البلدية جلستها بهذا الخصوص بعد انقضاء عيد الفطر المبارك.ويأتي اعتراض اصحاب الاراضي في منطقة الدريهمة على اثر قرار اللجنة الفرعية للمجلس القطري للتنظيم والبناء نشر توصية للمجلس القطري بتحضير مخطط لتوسيع منطقة الاحراش شمالي مدينة ام الفحم من خلال ضم حوض رقم 20286 لمنطقة الحرش، وهو حوض كبير يشتمل على عدة قسائم خاصة تبلغ مساحتها اكثر من الف دونم تعود لاهالي مدينة ام الفحم. وقد شكل اصحاب الاراضي لجنة شعبية للتصدي لمشروع المصادرة ووكّلت المحامي قيس ناصر لاتخاذ الاجراءات القضائية الضرورية للاعتراض على المشروع وايقافه.وقد هاجم اصحاب الاراضي في اعتراضهم العاجل للمجلس القطري للتنظيم والبناء تحضير المخطط وتخصيص اراضيهم للاحراش دون علمهم ودون اشراكهم وبشكل جائر، وحين لا تكمن اي حاجة تخطيطية في تخصيص الاراضي الخاصة للاحراش. كما هاجم الاعتراض قرار لجان التخطيط اشتراط ايداع الخارطة الهيكلية الشاملة الجديدة لمدينة ام الفحم بالمصادقة اولا على مخطط تحريش اراضي الدريهمة، في حين ان المصادقة على الخارطة الشاملة الجديدة لأم الفحم لا تحتم مصادرة اراضي الدريهمة وان مدينة ام الفحم تحتاج الى المزيد من اراضي البناء والتطوير وليس الى مصادرة اراضي سكانها الخاصة.هذا وسيتابع اصحاب الاراضي خطواتهم القضائية بواسطة المحامي قيس ناصر والاستمرار بالمسارات الشعبية والسياسية حتى ابطال مخطط المصادرة كليا.