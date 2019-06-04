خلاف, بين, زيدان, وبيريز, بسبب, نيمار, ومبابي,

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أكد تقرير إسباني أن المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بات هدفًا لفلورنتينو بيريز،...
كشف نادي برشلونة الإسباني اليوم الاثنين، عن قميصه الجديد الذي سيخوض به غمار...
أكد تقرير إسباني أن المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بات هدفًا لفلورنتينو بيريز،...
قال تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، إن نادي برشلونة يتطلع لتعزيز الخط الهجومي...
زاد الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، الغموض حول مستقبله، بعدما أعلن...
يبدو ان نادي ليفربول يريد تمديدا طويل الاجل لعقد المدرب يورغن...
كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن رغبة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد...
أكَّد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أنَّ الدولي المصري محمد صلاح، جناح...
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التشكيلة المثالية لموسم بطولة دوري...
أكَّد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أنَّ الدولي المصري محمد صلاح، جناح...