خلاف, بين, زيدان, وبيريز, بسبب, نيمار, ومبابي,

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم، عن خلاف بين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، والفرنسي زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي، بسبب ثنائي باريس سان جيرمان، نيمار وكيليان مبابي.

وحسب "موقع لو10 سبورت" الفرنسي، فإن بيريز يصر على ضم البرازيلي نيمار من النادي الباريسي في الصيف الجاري، فيما يريد زيدان ضم مبابي بدلا منه.وتابع الموقع أن زيدان يحلم بقوة بالتعاقد مع مبابي لتدعيم خط هجوم ريال مدريد.ونشر باريس سان جيرمان في الآونة الأخيرة بيانا رسميا أكد خلاله استمرار مبابي في صفوف بطل الدوري الفرنسي بالموسم المقبل بعد شائعات رحيله في الصيف.وينتهي عقد مبابي مع النادي الباريسي في يونيو 2023 دون وجود شروط جزائية في عقده، ونفس الحال للبرازيلي نيمار.وانضم مبابي لسان جيرمان في صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو، فيما دفع النادي الباريسي 222 مليون يورو لضم نيمار من برشلونة.