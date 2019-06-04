تعديل, جينات, الدجاج, ليقاوم, إنفلونزا, الطيور,

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حدد علماء أمريكيون الثمرة التي يساعد تناولها على تعديل ضغط الدم وتحمي من خطر...
كشفت دراسة أميركية أن 7 عوامل رئيسة، يمكن أن تساعد في الوقاية من خطر الإصابة...
تشير دراسة أميركية إلى أن وظائف المخ لدى مرضى السكري قد تتحسن، إذا اتبعوا حمية...
كشفت دراسة حديثة، أن التدخين على مقربة من النساء الحوامل، يزيد عرضتهن لإنجاب رضع...
أعلن علماء علم الوراثة بجامعة كامبردج، أن تخفيض السعرات الحرارية مع بقاء مستوى...
أفادت دراسة أميركية حديثة أن حصول الأطفال على قيلولة منتصف النهار يجعلهم أكثر...
قال باحثون إن الرجال الذين تعرّضت أمهاتهم لأحداث مرهقة مثل الطلاق أو فقدان...
أظهرت دراسة طبية حديثة أن زيادة الوزن أو خسارته بسرعة بالنسبة لكبار السن يمكن أن...
أظهرت دراسة سويدية أن الرجال الذين عانوا من الوزن الزائد في فترة المراهقة، أكثر...
قال علماء إن للعسل دورا فعالا في محاربة قروح الفم، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل"...