تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-04 13:35:17 المفتي: صلاة عيد الفطر الساعة السادسة وخمس دقائق |  2019-06-04 13:30:05 اعاد هاتف لشابة من عين ماهل سرق منها في نتسيرت عيليت |  2019-06-04 13:23:23 حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية يطالب رئيس الحكومة بالتدخل الفوري لمواصلة تمويل حضانات الظهيرة |  2019-06-04 12:03:02 إقرار خطة لاقامة قطار هوائي معلق إلى حائط البراق |  2019-06-04 11:58:24 المطران يوسف متى يستلم مهامه مطرانا للجليل‎ |  2019-06-04 11:55:05 الدول التي أعلنت الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك |  2019-06-04 11:00:17 وفاة نحاما ريفلين عقيلة رئيس الدولة |  2019-06-04 10:57:29 صور- 3 اصابات اثر انفجار مطعم برام الله جراء تسرب غاز |  2019-06-04 10:52:55 مشتبه من النقب بالسطو على فرع بريد في بئر السبع وهو يحمل افوكادو مدعيا انها قنبلة ويهدد بتفجيرها !!! |  2019-06-04 10:27:18 اعتراض على مخطط مصادرة الف دونم من اراضي الدريهمة في ام الفحم |  2019-06-04 10:12:59 تعديل جينات الدجاج ليقاوم إنفلونزا الطيور |  2019-06-04 10:11:57 مقتل جندي وشرطي في هجومين بمدينة طرابلس اللبنانية |  2019-06-04 10:09:10 حزب الشعب : الجيش السوداني"ديكتاتوري" وما قام به "مجزرة" بحق المعتصمين |  2019-06-04 09:59:53 الأجهزة الأمنية الفلسطينية تفرق عناصر حزب التحرير في الخليل بعد أدائهم لصلاة العيد خلافا لقرار المفتي (صور) |  2019-06-04 09:57:20 كفر مندا: اختتام مهرجان ليالي رمضان بمشاركة واسعة |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تعديل جينات الدجاج ليقاوم إنفلونزا الطيور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استخدم علماء في بريطانيا أساليب تعديل الجينات الوراثية لوقف انتشار إنفلونزا الطيور بين خلايا دجاج جرى إنتاجها معمليا، وهي خطوة رئيسية على طريق إنتاج دجاج معدل وراثيا يمكنه وقف انتشار الإنفلونزا بين البشر.



وتنتشر فيروسات إنفلونزا الطيور حاليا بسرعة كبيرة بين الطيور البرية والدواجن، وفي بعض الأحيان يمكن أن يتجاوز الفيروس النوع ليصيب الإنسان.


ويشير خبراء الصحة العالميون المختصون في الأمراض المعدية إلى أن أحد أكبر مخاوفهم هو خطر ظهور وباء الإنفلونزا بين البشر بسبب سلالة من فيروس إنفلونزا الطيور يمكنها القفز بين الأنواع والتحور إلى شكل قاتل ينتقل عن طريق الهواء وينتشر بسهولة بين البشر.


وتمكن الباحثون من إمبريال كوليدج لندن ومعهد روسلين في إدنبره من منع فيروس إنفلونزا الطيور من التمسك بالخلية والتكاثر بداخلها، في أحدث دراسة وعن طريق استبعاد جزء من الحمض النووي داخل خلايا دجاج نمت في المعمل.


وقال مايك مكجرو من معهد روسلين الذي شارك في قيادة البحث إن الخطوة التالية ستكون محاولة إنتاج دجاج بهذا التعديل الجيني. ومن المقرر أن تنشر النتائج في نشرة "إي لايف" العلمية غدا الرابع من يونيو/حزيران الجاري.


وقال مكجرو في بيان "هذا تقدم مهم يشير إلى أننا قد نتمكن من استخدام أساليب التعديل الوراثي في إنتاج دجاج مقاوم لإنفلونزا الطيور".


وأضاف "لم ننتج أي طيور بعد ونحتاج لفحص ما إذا كان تعديل الحمض النووي له أي تأثير آخر على خلايا الطيور قبل أن نخطو الخطوة التالية".


وبلغ عدد الوفيات في أحدث وباء إنفلونزا في العام 2010، نتج عن فيروس أتش1أن1 (إنفلونزا الخنازير) واعتبر متوسط الشدة، نصف مليون حالة وفاة. وقتل وباء الإنفلونزا الإسبانية التاريخي في العام 1918 نحو 50 مليون شخص.




كلمات متعلقة

تعديل, جينات, الدجاج, ليقاوم, إنفلونزا, الطيور,

تابعونــا

تناول هذه الثمرة وتخلص من مشاكل ضغط الدم! تناول هذه الثمرة وتخلص من مشاكل ضغط الدم! 2019-06-04 | 12:00:38

حدد علماء أمريكيون الثمرة التي يساعد تناولها على تعديل ضغط الدم وتحمي من خطر...

7 عوامل رئيسة تقي من خطر الإصابة بأمراض القلب 7 عوامل رئيسة تقي من خطر الإصابة بأمراض القلب 2019-06-03 | 21:12:49

كشفت دراسة أميركية أن 7 عوامل رئيسة، يمكن أن تساعد في الوقاية من خطر الإصابة...

حمية المتوسط تساعد مرضى السكري حمية المتوسط تساعد مرضى السكري 2019-06-03 | 14:55:02

تشير دراسة أميركية إلى أن وظائف المخ لدى مرضى السكري قد تتحسن، إذا اتبعوا حمية...

دراسة تكشف ما يفعله تدخين الأب بصحة الرضيع دراسة تكشف ما يفعله تدخين الأب بصحة الرضيع 2019-06-03 | 13:45:53

كشفت دراسة حديثة، أن التدخين على مقربة من النساء الحوامل، يزيد عرضتهن لإنجاب رضع...

طريقة لتخفيض الوزن دون الشعور بالجوع طريقة لتخفيض الوزن دون الشعور بالجوع 2019-06-03 | 12:08:17

أعلن علماء علم الوراثة بجامعة كامبردج، أن تخفيض السعرات الحرارية مع بقاء مستوى...

قيلولة طفلك تجعله أكثر سعادة وذكاء قيلولة طفلك تجعله أكثر سعادة وذكاء 2019-06-03 | 08:24:38

أفادت دراسة أميركية حديثة أن حصول الأطفال على قيلولة منتصف النهار يجعلهم أكثر...

إجهاد الحامل النفسي يؤثر سلباً على جنينها إجهاد الحامل النفسي يؤثر سلباً على جنينها 2019-06-02 | 15:08:21

قال باحثون إن الرجال الذين تعرّضت أمهاتهم لأحداث مرهقة مثل الطلاق أو فقدان...

هل ترتبط زيادة الوزن أو خسارته بسرعة بأمراض عقلية؟ هل ترتبط زيادة الوزن أو خسارته بسرعة بأمراض عقلية؟ 2019-06-02 | 09:52:16

أظهرت دراسة طبية حديثة أن زيادة الوزن أو خسارته بسرعة بالنسبة لكبار السن يمكن أن...

دراسة..الوزن الزائد خلال المراهقة يزيد خطر اعتلال القلب دراسة..الوزن الزائد خلال المراهقة يزيد خطر اعتلال القلب 2019-06-02 | 07:00:46

أظهرت دراسة سويدية أن الرجال الذين عانوا من الوزن الزائد في فترة المراهقة، أكثر...

عسل النحل يعالج قروح الفم كالدواء عسل النحل يعالج قروح الفم كالدواء 2019-06-01 | 16:47:20

قال علماء إن للعسل دورا فعالا في محاربة قروح الفم، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل"...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids احتراق بيت مدينة طمرة أضرار جسيمة ممتلكات دون اصابات اطفاء اخماد نارفهد حكيم بشارة اعلان تعيين خلفا مديرا عاما للمستشفى الانجليزي الناصرة بشارة بشارات المستقيل حصري . الحلقة الاولى مسلسل الخروج رمضان 2016 الصنارة نت شاهدوا مؤتمر جراحة العظام مستشفى الناصرة الانجليزي واسعة مشاركة اطباء عبد الرحمن حنون الطيبة دهس حادث اصابة فتى مدينة سيارة مستشفى اسعاف شرطة راهبات الناصرة شفاعمرو قداس المناولة الاولى مدرسة طلاب كنيسة أول قربانه باتي بوريسوف برشلونة بث مباشر مباراة حي دوري ابطال اوروبا انتخابات عضوية رئاسة بلدية الطيبة الثلاثاء صناديق اقتراع تصويت لافتات على مداخل قرى واحة الصحراء رفض ظاهرة العنفاعتصام اضراب الطعام امام مستشفى العفولة القيق الاسير محمد اعتداء ممرضة مستشفى الناصرة الانجليزي مظاهرة مشاركة مستخدمين اثناء عملها حطبولي علم اسرائيل فوق يرفرف المسجد الاقصى المبارك تصريحان نائبة وزير الخارجية غرامة مالية سائق ساحنة عين ماهل القاء نفايات بناء منطقة عامة قرب الناصرة كفركنا طلاب مظاهرة ثانوية الاقصى القدسأحمد نعامنة مدير عرابة حفل تكريم تقاعد مربي مدرسة قرية عائلة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com