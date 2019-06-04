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مقتل جندي وشرطي في هجومين بمدينة طرابلس اللبنانية



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قتل فجر اليوم الثلاثاء مسلح في مدينة طرابلس شمالي لبنان بعد أن استهدف عناصر بالجيش والشرطة وقتل اثنين منهم.



ونقل مصدر أمني قوله إن المطلوب قتل بعد تفجيره حزاما ناسفا كان يرتديه عند اقتحام مجموعة من جنود الجيش الشقة التي كان يتحصن بها.


أفادت الجزيرة بأن رجلي أمن قتلا في حادثي إطلاق نار، الأول استهدف عربة للجيش، والثاني استهدف سيارة للشرطة.


وقال الجيش اللبناني إن أحد جنوده قتل وأصيب آخرون بجراح بعد إطلاق نار على عربة للجيش في طرابلس بإطلاق نار من قبل أحد المطلوبين للقضاء.


وأضاف بيان الجيش أن المطلوب أطلق النار أيضا على سيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي، مما تسبب بمقتل شرطي.


وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في ساعة مبكرة من صباح اليوم أن المسلح يدعى عبد الرحمن مبسوط، وأنه أطلق النار باتجاه فرع مصرف لبنان في منطقة طرابلس ومركز تابع لقوى الأمن الداخلي في سراي طرابلس، بالإضافة إلى آلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني.




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