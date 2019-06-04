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حزب الشعب : الجيش السوداني"ديكتاتوري" وما قام به "مجزرة" بحق المعتصمين



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 أدان حزب الشعب قيام الجيش السوداني بقمع المعتصمين أمام مقر القيادة العامة في الخرطوم، فيما وصف الحزب في بيان له الجيش بـ"النظام الديكتاتوري".



وأكد الحزب في بيانه، وقد وصل وطن نسخة عنه، بأن ما قام به الحكم العسكري وأجهزته في السودان من مجزرة بحق المعتصمين السلميين في العاصمة الخرطوم، لن يكسر إرادة الشعب في مواصلة نضاله العادل إلى أن يحقق أهدافه في اسقاط النظام "الدكتاتوري"وعلى حد تعبير الحزب.


كما دان حزب الشعب بشدة  ما وصفه بـ "حملة الارهاب المنظمة التي تقوم بها القوات والأجهزة الأمنية التابعة للنظام الدكتاتوري في السودان ضد الرفاق والرفيقات في الحزب الشيوعي السوداني".


وجاء في البيان: "حرف مسار الثورة تحت شعارات دينية يستخدمها نظام الحكم العسكري والقوى الظلامية التي تدعمه، لن تنطلي على شعب السودان الحر الذي جرب على جلده سياط مثل هذه الشعارات التي غلفت بمضامين دينية، لتسهيل وتبرير الممارسات القمعية ونهب الخيرات والتمييز بين أبناء السودان، وهي لم تجلب إلا مزيد من الفقر والتخلف والانحطاط للبلاد على المستويات كافة".




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