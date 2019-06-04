الأجهزة, الأمنية, الفلسطينية, تفرق, عناصر, حزب, التحرير, في, الخليل, بعد, أدائهم, لصلاة, العيد, خلافا, لقرار, المفتي, (صور),

فرقت الأجهزة الأمنية الفلسطينية صباح اليوم عناصر من حزب التحرير في مدينة الخليل، وذلك عقب إعلان الحزب وعبر التكبيرات بأن اليوم هو عيد الفطر، فيما تحتفل فلسطين غداً بالعيد.

فيما فرقت الأجهزة الأمنية عناصر الحزب، بعد إعلانهم عيد الفطر وخروجهم من تأدية صلاة العيد بمسجد الأبرار بالخليل، خلافا لما أعلنه مفتي فلسطين.فيما أوضخ المفتي العام للديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين مساء أمس الاثنين بأن التلسكوبات الثلاثة في فلسطين أثبتن عدم رؤية الهلال وبالتالي فإن اليوم هو متمم لشهر رمضان وغداً هو أول ايام عيد الفطر السعيد.الجدير ذكره أن المحكمة العليا في السعودية أعلنت رسمياً أن اليوم" الثلاثاء"، هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد ثبوت رؤية الهلال، فيما أعلنت مصر والاردن ان غدا هو أول ايام عيد الفطر.