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كفر مندا: اختتام مهرجان ليالي رمضان بمشاركة واسعة



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بمشاركة المئات من الأطفال والأهالي وبأجواء إحتفالية مميزة، اختتم مجلس كفر مندا المحلي فعاليات مهرجان ليالي رمضان بحفل حاشد في ساحة المجلس المحلي، و قد تخلل الأمسية الاخيرة من ليالي رمضان فقرات أغاني رمضانية وابتهالات دينية من تقديم الفنان طه ياسين وفرقته، وعرض للأطفال من تقديم "عمو صابر" وفرقته.


يشار ان مهرجان ليالي رمضان قد انطلق في بداية شهر رمضان المبارك بأمسية فنية لفرقة الشام بقيادة الفنان ربيع عمر ومشاركة الفنان المنداوي أمجد حلومي، والتي قدمت مجموعة من الأغاني الرمضانية والدينية، وعرض رقص تنورة، كما تضمنت الأمسية فقرة رائعة ومميزة لرجل الدمى "دولمان"، الذي أبهر الحضور بعرض دبكة وحداي بمرافقة الدمى.


الأمسية الثانية أقيمت في حي المعاصر و تضمنت عرض خفة وسيرك، وعرض للأطفال من تقديم "عمو ريدان"، الأمسية الثالثة في المركز الجماهيري شهدت محاضرة ثقافية بعنوان "لعلهم يتفكرون"، من تقديم الدكتور محمود الخطيب، وقد تمحورت المحاضر حول أساليب الإقناع والتأثير في القرآن الكريم، وملائمتها مع ما توصلت إليه الأبحاث العلمية وعلوم الإدارة وعلم النفس الحديث.


يشار ان هذه الامسيات من تنظيم المجلس المحلي، بالتعاون مع المركز الجماهيري، وحدة الشبيبة، سلطة مكافحة العنف، المجلس الطلابي البلدي.






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