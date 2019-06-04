شاهدوا, -, المئات, يشاركون, في, صلاة, عيد, الفطر, صباح, اليوم, بمسجد, البيان, في, جت, المثلث,

وبعد الصلاة انطلقت تكبيرات العيد في المسجد ومع خروج المصلين من المسجد تبادلوا التهاني بمناسبة العيد وتناولوا الحلوى .

شارك المئات من اهالي قرية جت صباح اليوم الثلاثاء في صلاة عيد الفطر بمسجد البيان في قرية جت المثلث.

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