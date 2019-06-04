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شاهدوا - المئات يشاركون في صلاة عيد الفطر صباح اليوم بمسجد البيان في جت المثلث



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



شارك المئات من اهالي قرية جت صباح اليوم الثلاثاء في صلاة عيد الفطر بمسجد البيان في قرية جت المثلث.




وبعد الصلاة انطلقت تكبيرات العيد في المسجد ومع خروج المصلين من المسجد تبادلوا التهاني بمناسبة العيد وتناولوا الحلوى .






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