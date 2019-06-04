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ترامب لدى وصوله إلى بريطانيا: رئيس بلدية لندن صادق خان بغيض جداً وفاشل تماماً



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه اللفظي على صادق خان رئيس بلدية لندن، اليوم ، فوصفه بأنه "فاشل تماما" بعد أن انتقد خان قرار الحكومة البريطانية استضافته في زيارة دولة.



وكتب ترامب على تويتر بعد فترة وجيزة من هبوط طائرته في مطار ستانستيد قرب لندن "صادق خان، الذي قام بعمل مزعج على كل المستويات كرئيس بلدية لندن، كان  بغيضا جدا تجاه رئيس الولايات المتحدة الزائر أهم حليف على الإطلاق لبريطانيا".


وأضاف "إنه فاشل تماما ويتعين عليه التركيز على الجريمة في لندن وليس علي".




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