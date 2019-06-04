باقة, الغربية:انقسام, وجدل, حول, قرار, دار, الافتاء, باعلان, عيد, الفطر, ولجنة, الأئمة, ترد,

قامت بعض الشخصيات الدينية في مدينة باقة الغربية باعلان أن يوم الثلاثاء أول ايام عيد الفطر السعيد خلافاً لقرار دار الافتاء في مدينة القدس , حيث قاموا بدعوة المصلين لصلاة العيد صباح الثلاثاء.

وجاء في بيان وصل لمراسلنا:"بسم الله الرحمن الرحيم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله... الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، دعوة لصلاة العيد في باقة الغربية، ساحة الديوان الساعة 05:55 دقيقة.امتثالا لأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم : «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ». وبعدَ تحرّي هلالِ شوال في هذه الليلةِ المباركة ليلةِ الثلاثاء فقد ثبتَتْ رؤيةُ الهلالِ رؤيةً شرعيةً وذلك في بعضِ بلادِ المسلمين، وعليه فإنّ غداً الثلاثاء هو أوّلُ أيّامِ شهرِ شوال وهو أول أيام عيد الفطر المبارك.وبهذا ندعوكم لآداء صلاة العيد غدا الثلاثاء في ساحة الديوان الساعة 05:55 .تقبل الله طاعاتكم.وجاء في بيان صادر عن لجنة الأئمة في باقة الغربية:"الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد .فإن أئمتنا موحدون بموقفهم أن يوم غد هو المتمم لشهر رمضان المبارك . وذلك لتعذر رؤية هلال شهر شوال . وبناء عليه ندعو الناس جميعا ان يتقوا الله في إخوانهم . فالأحكام الشرعية واضحة . نحن في فلسطين لنا مرجعيتنا في الفتوى ( دار الافتاء في القدس ومجلس الافتاء الاعلى في الداخل ) . وبناء عليه فإننا نعلن للجميع وبغض النظر عما يقوله البعض أن يوم غد هو المتمم لشهر رمضان المبارك وأن الاربعاء هو اول ايام عيد الفطر السعيد .يتقبل الله منا ومنكم الطاعات وكل عام وانتم بخير