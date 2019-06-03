انتقل الى رحمته تعالى الليلة في سخنين طيب الذكر الدكتور محمد حيادرة "أبو الأمين" والذي وافته المنية الليلة متأثراً بوعكة صحية ألمت به مؤخراً، وسيتم دفنه عند منتصف هذه الليلة في مقبرة وادي الصفا.





إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا أبا الأمين لمحزونون، ولا نقول الا ما يرضي ربنا.

الرحمة والمغفرة للفقيد وللعائلة الصبر والسلوان..

إنا لله وإنا اليه راجعون.