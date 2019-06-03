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زيدان ولاعبو الريال يرفضون صفقة صلاح



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد تقرير إسباني أن المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بات هدفًا لفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، والذي يرغب في ضمه لصفوف الملكي، في سوق الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن رغبة بيريز في التعاقد مع صلاح، تواجه مقاومة قوية من داخل غرفة خلع الملابس البيضاء، سواء من قبل اللاعبين أو مدربهم زين الدين زيدان.
وأضافت أن سيرجيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد، لم ينس الاضطهاد الذي تعرض له عقب إصابة محمد صلاح، في نهائي دوري أبطال أوروبا، العام الماضي، والذي جمع ريال مدريد بليفربول، وشهد خروج النجم المصري مصابا بعد احتكاك مع اللاعب الإسباني.
وتابعت أن راموس عانى من هجوم كبير، ووصفته الصحافة المصرية بأنه "جزار"، واتهمته بأنه تعمد إصابة صلاح، بجانب أن لاعب الريال تلقى العديد من التهديدات.
وأوضحت الصحيفة أن صلاح الذي يقدر سعره بحوالي 150 مليون يورو لا يتلاءم مع خطط زيدان، الذي يبحث عن التعاقد مع زميله ساديو ماني، مشيرة إلى أن ضم بول بوجبا "مانشستر يونايتد" وإيدين هازارد "تشيلسي"، أيضا من أولويات المدرب الفرنسي. 
زيدان ولاعبو الريال يرفضون صفقة صلاح




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