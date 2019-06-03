الاتحاد الاوروبي يطالب اسرائيل بتعويض الفلسطينيين

دان الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين مواصلة اسرائيل هدم مدارس ومبان في الاراضي الفلسطينية المحتلة شيدت بتمويل من الاتحاد وتعهد باتخاذ اجراءات ضد السلطات الاسرائيلية. وقالت مايا كوسيجانسيك المتحدثة باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيدريكا موغيريني في مؤتمر صحفي ان بعثة الاتحاد الاوروبي في القدس ابلغت السلطات الاسرائيلية المعنية بمطالبتها بتقديم تعويضات للفلسطينيين عن الممتلكات التي تستحوذ عليها.ويأتي رد فعل الاتحاد الاوروبي هذا في اعقاب اعلان مخططات اسرائيلية عن بيع فصول دراسية مصنوعة من اجزاء مركبة منحها الاتحاد لأطفال فلسطينيين وذلك في الاسبوع المقبل. واكدت كوسيجانسيك على ان موقف الاتحاد الاوروبي من منطقة (ج) في الضفة الغربية واضح للغاية وهي جزء من الاراضي الفلسطينية المحتلة وسوف تكون جزءا من الدولة الفلسطينية التي يمكن ان تقام في المستقبل. واضافت "ولذلك فإن جميع نشاطات الاتحاد الاوروبي في الضفة الغربية تتوافق مع الاتفاقات الدولية وان الاتحاد يقدم مساعدات انسانية للسكان الفلسطينيين في منطقة (ج)". وشددت على مسؤولية اسرائيل وبمقتضى القانون الدولي تجاه تسهيل عملية التنمية للسكان المحليين واتاحة وصول المساعدات الانسانية دون قيود متعهدة بمتابعة الاوضاع واتخاذ الاجراء اللازم في الايام المقبلة.