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المجلس الإسلامي للافتاء في البلاد:غداً الثلاثاء المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



أعلن المجلس الإسلامي للافتاء في البلاد أنّ غدا الثلاثاء 4.6.2019 م هو المتمم لشهر رمضان المبارك لعام 1440 ه وبناء عليه سيكون الاربعاء5.6.2019 م هو أول أيام عيد الفطر. 

وفي تواصل مع د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل أفاد قائلاً : " إنّه بعد البحث والتحري لرؤية هلال شوال لعام 1440ه فإنّه وبسبب تعذر الرؤية فإنّ غداً الثلاثاء يعتبر المتمم لشهر رمضان وبذلك يكون الاربعاء أول أيام عيد الفطر .

وبهذه المناسبة الكريمة نهنيء العالم الإسلامي بحلول عيد الفطر سائلين المولى عز وجل أن يكون عيد محبة وتسامح وإخاء وتواصل وأمن وإيمان ونذكّر الاهل الأحباب بالمبادرة بإخراج صدقة الفطر قبل صلاة العيد كما ونذكّر أنّ بداية صلاة العيد ستكون السّاعة 5:50 وتنتهي إلى ما قبل صلاة الظهر .

ولا يفوتنا أن نوصي بالتزام الضوابط الشرعية والأخلاقية والعرفية في هذه الايام فأفراحنا أفراح طاعة وأخلاق وذوق كما ونوصي بتوخي الحذر في السياقة والذهاب إلى أماكن السباحة والاستجمام .

وباسم المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل نتقدم ببالغ الشكر والعرفان للاهل عموما بعرابة على استضافتهم لنا بتحري الهلال في بلدهم المضياف والشكر الممدود المتصل لطاقم الخبراء الفلكيين على ما قدّموه من مساعدة وخبرة . 





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