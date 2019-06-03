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السعودية تعلن يوم غدٍ الثلاثاء أول أيام عيد الفطر السعيد



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أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية أن يوم غدٍ الثلاثاء الموافق الرابع من شهر يونيو/حزيران2019 هو أول أيام عيد الفطر السعيد. فيما اعلنت دول عربية أخرى عن تحري الهلال ايضًا.
السعودية تعلن يوم غدٍ الثلاثاء أول أيام عيد الفطر السعيد




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