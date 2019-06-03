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اقبال كبير على مغاسل السيارات بمدينة ام الفحم والمنطقة



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تشهد مغاسل السيارات في مدينة ام الفحم والمنطقه اقبال كبير من الاهالي لغسل سياراتهم لاستقبال عيد الفطر السعيد. 


هذا وقال محمود ابو القيس صاحب مغسلة بام الفحم بان الاقبال كبير للغاية والاهالي يتوافدون لغسيل سياراتهم لاستقبال العيد بابهى حلة  




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