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بنك مزراحي طفحوت يوزع طرودًا غذائية في شهر رمضان بمشاركة مديري الفروع



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في إطار السياسة الاجتماعية لبنك مزراحي طفحوت، ونشاطات المشاركة المجتمعية والفعاليات التي ينظمها بنك مزراحي طفحوت بشكل دائم، نشط البنك هذه السنة أيضًا في شهر رمضان بالتبرع وتوزيع طرود غذائية للعائلات العربية المستورة، وذلك بالتعاون مع جمعية "لتيت" (أن تعطي) وبعض الجمعيات الناشطة في المجتمع العربي.  جرى توزيع الطرود هذه السنة في 8 بلدات عربية خلال الشهر الفضيل، بمشاركة الجمعيات العاملة في المجتمع العربي مثل: جمعية "أمانينا"، "أنا وأنت لتطوير التربية والثقافة"، "الوفاء والأمل"، "البسمة" وصندوق تطوير الطائفة الدرزية. وتم التوزيع، في أغلب البلدات، بمشاركة مديري الفروع: مالك محاميد (أم الفحم)، عارف زميرو (كفر قاسم)، أمجد الشيخ سليمان (سخنين)، روني صافية (شفاعمرو)، فادي عاصي (الطيبة)، مراد مدلج (باقة الغربية)، سامر سويد (كفر ياسيف) وبادرة حاج (الناصرة). وقد أعرب مديرو الفروع المذكورين عن تحياتهم وشكرهم لكل الجمعيات والأشخاص الذين شاركوا وساهموا في هذا النشاط، وأكدوا أن توزيع الطرود الغذائية في شهر رمضان هو جزء من السياسة الاجتماعية لبنك مزراحي طفحوت الذي يبادر الى مشاريع اجتماعية عديدة ومتنوّعة داعمة للمجتمع، وكان من المهم لهم أن يكونوا جزءًا من المساهمة في العمل الخيري لمساعدة العائلات المستورة في هذا الشهر الفضيل. وأضافوا أن إدارة البنك ترى في هذه المشاركة جزءً لا يتجزأ من قيم البنك وتحث الموظفين والمديرين على أن يكونوا بمثابة سفراء للبنك داخل المجتمع العربي. ومع توسّع الفروع وافتتاح فروع جديدة لمزراحي طفحوت في الوسط العربي، زاد البنك من مشاركته ومشاركة الموظفين ومديري الفروع في النشاطات الاجتماعية التي يتم تنظيمها في البلدات العربية بالتعاون مع نشطاء وجمعيات مختلفة. 





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