انتخاب, متنياهو, مردخاي, انغلمان, مراقبا, للدولة,

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دان الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين مواصلة اسرائيل هدم مدارس ومبان في الاراضي...
أعلن المجلس الإسلامي للافتاء في البلاد أنّ غدا الثلاثاء 4.6.2019 م هو المتمم لشهر...
أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة...
تشهد مغاسل السيارات في مدينة ام الفحم والمنطقه اقبال كبير من الاهالي لغسل...
قرر رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد ورئيس لجنة العاملين في المواصلات العامة آفي...
استمرارًا لمتابعة قضايا التعليم العالي لدى الطلاب العرب، التقى النائب د. يوسف...
بعد 19 عاما من الأنتظار رزق اليوم الاثنين المواطن جواد مصطفى ابراهيم ابو جارور...
ادانت المحكمة المركزية في الناصرة اليوم الاثنين الشاب حسين يوسف رحال (22 عاما) من...
كشف مركز الفلك الدولي، عن اليوم الأول المتوقع لعيد الفطر استنادا على رؤية هلال...
اعتقلت شرطة النقب 3 شبان من النقب بشبهة زراعة أشتال مخدرات. وافادت الشرطة انها...