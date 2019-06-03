انتخاب, متنياهو, مردخاي, انغلمان, مراقبا, للدولة,

انتخب نواب الكنيست من مساء اليوم (الاثنين) السيد متنياهو مردخاي انغلمان مراقبا للدولة وذلك من خلال انتخابات سرية في قاعة الهيئة العامة للكنيست. حيث سيؤدي المراقب الجديد ولاءه بعد شهر من انتخابه. وكان قد تقدم لهذا المنصب أيضا السيد غيورا روم.

يباشر المراقب الجديد عمله في الشهر القادم 4/7/2019. تستمرّ مدة ولاية مراقب الدولة في منصبه سبع سنوات، ويحق له ترشيح نفسه لهذا المنصب فترة واحدة فقط.