النائب, جبارين, يلتقي, بمديرة, مركز, الامتحانات, والتقييم, لمناقشة, قضايا, الطلاب, العرب‎,

استمرارًا لمتابعة قضايا التعليم العالي لدى الطلاب العرب، التقى النائب د. يوسف جبارين مع المديرة العامة للمركز القطري للامتحانات والتقييم، د. عنات بن سيمون في مكاتب المركز، حيث تناول اللقاء عددًا من القضايا الهامة لطلابنا العرب في مجال التعليم العالي.

وطرح جبارين في الاجتماع موضوع امتحانات البسيخومتري و مناليته للطلاب العرب والفجوة القائمة بمعدل العلامات بين المتقدمين اليهود والعرب، بالإضافة الى ضرورة أن تهتم ادارة المركز أن لا تتضارب مواعيد الامتحانات مع توقيت الأعياد التي تخص الطلاب العرب.كما وطرح جبارين قضية عدم توفير امتحانات القبول لموضوع الطب باللغة العربية سواء للطلاب المتقدمين لاول مرة بعد الثانوية، او للطلاب الذين ينتقلون لكلية الطب من كليات أخرى بعد اللقب الأول، موكدًا على مركزية عائق اللغة الذي يعاني منه الكثير من المتقدمين العرب.كما وتطرق جبارين الى موضوع امتحان ياعيل الذي تحول من امتحان تصنيف للغة العبرية الى عائق جدي امام الطلاب العرب في العديد من الكليات، سواء بسبب العلامة العالية التي تطلبها المؤسسات الأكاديمية او صعوبة الامتحان للناطقين باللغة العربية.كما وناقش الطرفان موضوع اهمية زيادة الوعي بين الطلاب العرب المتقدمين للبسيخومتري ومؤسسات التعليم العالي حول منالية التقدم لتشخيص العسور التعليمية من أجل الحصول على الملاءَمات المهنية اللازمة في امتحان البسيخومتري والامتحانات العينية في مؤسسات التعليم العالي. وقد تم مؤخرًا تطوير امتحانات التشخيص وتوفيرها باللغة العربية في مؤسسات التعليم العالي بعد متابعة جبارين وبمساعدة مختصين في مجال العسور التعليمية، بحيث تم توفير منظومة خاصة معدة لتشخيص العسور التعليمية الشائعة لدى الطلاب العرب مثل عسر القراءة وعسر الكتابة وعسر الحساب.وقال جبارين انه لمس تفهمًا للقضايا المطروحة وانه تم الاتفاق على مواصلة العمل المشترك من اجل تذليل العقبات المذكورة امام الطلاب العرب واندماجهم بمؤسسات التعليم العالي في البلاد.