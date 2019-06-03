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زوجان من ام الفحم يرزقان بابنهما البكر بعد 19 عاما انتظار



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بعد 19 عاما من الأنتظار رزق اليوم الاثنين الممواطن جواد مصطفى ابراهيم ابو جارور وزوجته من مدينة ام الفحم بأبنهما البكر  سيف الدين. 


وعن شغورهما قالا الزوجين بانه شعور لا يوصف والكلمات لا تستطيع التعبير عنه متمنيان من الله عز وجل ان بحفطه ويكون من الذرية الصالحة.




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