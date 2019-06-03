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رسميا عادل إمام برمضان 2020 وهذه هديته



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تم الاعلان رسميا عن عرض مسلسل "فلانتينو" للممثل ​عادل إمام​ فى شهر رمضان المقبل 2020، حيث تم نشر صورة لعادل إمام معلقا عليها: "هكذا نحتفل بعيد ميلاد الزعيم .. رمضان 2020 إن شاء الله".



وحالة الحزن التي عاشها الممثل المصري عادل إمام مؤخراً، لخروج مسلسله الجديد "فالنتينو" من الموسم الرمضاني 2019، جعلته يفكر في السفر لتمضية إجازة العيد في الخارج، حيث علم موقع "الفن" أن إمام يفكّر في أن يسافر مع أسرته وأحفاده في رحلة لدولة أوروبية، أو السفر لتمضية الإجازة في الجونة أو في شالية إمام في الساحل الشمالي، حيث إعتاد تمضية الأعياد والمناسبات هناك مع أسرته.




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