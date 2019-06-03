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ترامب: تطبيق صفقة القرن ليس مستحيلاً



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يتفهم شكوك وزير خارجيته، مايك بومبيو، بشأن "صفقة القرن" حول الشرق الأوسط، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يرى آفاقا لخطته.



وقال ترامب للصحفيين، أمس الأحد: "عندما يقول مايك (بومبيو) ذلك، أفهمه.. ومعظم الناس يعتقدون أنه أمر مستحيل. وإنني أعتقد أنه أمر ممكن".


وأضاف: "نعمل ما بوسعنا لمساعدة الشرق الأوسط في صياغة خطة التسوية السلمية.. لكن إذا نجحنا في تحقيق صياغة خطة التسوية السلمية في الشرق الأوسط فسيكون ذلك جيدا".


وكتبت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عرض للشك آفاق الخطة الأمريكية حول تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وعبر في الوقت نفسه عن أمله بألا تواجه الصفقة رفضا على الفور.


وتخطط الولايات المتحدة لتقديم خطتها للتسوية السلمية في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن" في المنتدى الاقتصادي في البحرين يوم 25 يونيو الجاري. وأعلنت فلسطين نيتها مقاطعة المنتدى بعد أن اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل وقام بنقل السفارة الأمريكية في تل أبيب إلى هناك.


وبدأت واشنطن عملها على مبادرتها السلمية الخاصة منذ عامين. ويعمل عليها مستشار ترامب، جاريد كوشنر، ومساعده، جايسن غرينبلات. وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن الخطة الجديدة ستتركز على الاقتصاد والاستثمارات في الأراضي الفلسطينية.




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