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جريزمان يزيد الغموض حول مستقبله



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



زاد الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، الغموض حول مستقبله، بعدما أعلن رحيله عن الروخيبلانكوس هذا الصيف.



وقال جريزمان، في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو": "متى سيتم حسم مستقبلي؟ لا أعرف، إنه سؤال جيد، لكن كل شيء سيُعرف في وقته".


وكان جريزمان قد أعلن مؤخرًا رحيله عن صفوف أتلتيكو مدريد، إلا أنه لم يكشف عن وجهته المقبلة حتى الآن.


ومن المقرر أن يشارك جريزمان مع منتخب بلاده في مباراتي تركيا يوم 8 يونيو/ حزيران الجاري، وأندورا في 11 من نفس الشهر ضمن تصفيات يورو 2020.


وشارك جريزمان، في فوز منتخب فرنسا على بوليفيا، بنتيجة 2 ـ 0 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، مساء أمس الأحد، ضمن استعدادات الديوك للتصفيات المؤهلة ليورو 2020.


وتمكن جريزمان من صناعة الهدف الأول لتوماس ليمار، فيما أحرز الهدف الثاني.




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