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ليفربول يريد تمديدا طويل الأجل مع كلوب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يبدو ان نادي ​ليفربول​ يريد تمديدا طويل الاجل لعقد المدرب ​يورغن كلوب​.



وتمكن المدرب الألماني من اعادة كأس دوري الابطال الى الريدز بعد سنين طويلة من الانتظار، ليحقق أول لقب له مع النادي بعد فوزه على ​توتنهام​ 2-0 في النهائي.


وينتهي عقد كلوب الحالي في عام 2022، لكن أصحاب النادي يريدون عقدا لفترة أطول.


وقال رئيس النادي: "عندما رفع اللاعبون يورغن في الهواء بعد انتصارنا، كانوا يعترفون بما يعرفه كل مشجعي ليفربول، إنه محبوب من قبل جميع الذين يقدرون كرة القدم".


وتابع: "يورغن مدرب رائع، ولكنه رجل متواضع وهو سعيد اليوم لأنه يعلم ما يعنيه الفوز لأنصارنا".




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