ليفربول, يريد, تمديدا, طويل, الأجل, مع, كلوب,

يبدو ان نادي ​ليفربول​ يريد تمديدا طويل الاجل لعقد المدرب ​يورغن كلوب​.

وتمكن المدرب الألماني من اعادة كأس دوري الابطال الى الريدز بعد سنين طويلة من الانتظار، ليحقق أول لقب له مع النادي بعد فوزه على ​توتنهام​ 2-0 في النهائي.وينتهي عقد كلوب الحالي في عام 2022، لكن أصحاب النادي يريدون عقدا لفترة أطول.وقال رئيس النادي: "عندما رفع اللاعبون يورغن في الهواء بعد انتصارنا، كانوا يعترفون بما يعرفه كل مشجعي ليفربول، إنه محبوب من قبل جميع الذين يقدرون كرة القدم".وتابع: "يورغن مدرب رائع، ولكنه رجل متواضع وهو سعيد اليوم لأنه يعلم ما يعنيه الفوز لأنصارنا".