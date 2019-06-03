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أصالة لـ قصي خولي :"كتير شاطر" وهو يردّ



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعربت الفنانة السورية ​أصالة نصري​ عن إعجابها الشديد بأداء ودور الممثل السوري ​قصي خولي​ الذي يقوم حالياً ببطولة مسلسل " ​خمسة ونص​ " ضمن السباق الرمضاني إلى جانب الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والممثل السوري معتصم النهار.



وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي متوجهةً إلى خولي بالقول:"كتير شاطر قصي خولي.. شاطر بزيادة"، وبدوره ردّ هو عليها قائلاً:"النجمة أصالة أسعدني رأيك ومتابعتك".


يشار إلى أن أصالة كانت طرحت مؤخراً أغنيتها "بنت أكابر" والفيديو كليب المرافق لها والتي حققت نجاحاً كبيراً.




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