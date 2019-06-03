اسرائيل, تخشى, الانفجار-, دعوة, مصرية, عاجلة, لفصائل, غزة,

وجهت المخابرات المصرية خلال الايام القليلة الماضية دعوات للفصائل الفلسطينية لعقد لقاءات على مستوى رفيع بعد عيد الفطر المبارك.

وقال مصدر كبير في حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين "أن المخابرات العامة المصرية وجهت دعوة للحركة للتوجه للقاهرة بعد عيد الفطر السعيد لعقد لقاءات وصفت بالهامة".وأشار المصدر لـ "معا" ان اللقاءات ستناقش ملف التهدئة والمماطلة الاسرائيلية في تنفيذ التفاهمات والاوضاع الانسانية في قطاع غزة مؤكد ايضا أن اللقاءات لن تتوقف عند ملف تفاهمات التهدئة مع اسرائيل بل ستمتد الى ملف المصالحة المتعثر.وأكد المصدر ان وفدا من حركة الجهاد الاسلامي سيتوجه الى القاهرة بعد العيد من قطاع غزة على ان ينضم الوفد من الخارج.وعلمت "معا" ان المخابرات المصرية وجهت الدعوة لعدة فصائل فلسطينية وعلى رأسها حركة حماس.وتثير المماطلة الاسرائيلية في تنفذ التفاهمات غضبا في أوساط الفصائل الفلسطينية التي تؤكد ان صبرها بدأ ينفذ وسط توقعات أن تبدأ اسرائيل بتفيذ جزء من التفاهمات بعد العيد أيضا.