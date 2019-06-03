انتصار, جديد, يضاف, الى, سجل, انجازات, جورج, حبيقة,

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باكستاني يقتل زوجته بعد إصابتها بالإيدز 2019-06-03 | 10:45:49 قتل رجل باكستاني زوجته المصابة بالإيدز في جنوب البلاد بعد أن اكتشف انتقال العدوى...

مجوهرات PANDORA تطلق مجموعة كلها ستايل لصيف 2019 2019-05-30 | 13:22:24 PANDORA مجوهرات تطلق مجموعة صيفية كلها ستايل لصيف 2019 مستوحاة من...

Ga-DE تعرض: طلة ماكياج Vintage لصيف 2019 2019-05-30 | 12:38:56 مجموعة ماكياج جريئة وعصرية بإيحاء الـ - CAMP.. لا نهاية من أشكال ماكياج ملائمة لكل...

مجوهرات PANDORA تفتتح الصيف بستايل وبعرض مميز! 2019-05-30 | 11:19:43 على كل شروة فوق الـ 499 ش.ج احصلي على حقيبة مجوهرات للسفر هدية بين التواريخ...

سارة عصام .. أول لاعبه مصرية تحترف في الدوري الإنجليزي للسيدات وفي أول موسم تفوز بالحذاء الذهبي 2019-05-29 | 14:55:02 توجت سارة عصام لاعبة المنتخب المصري للسيدات بجائزة هداف ستوك سيتي في الدوري...

طليقة أغنى رجل في العالم تتبرع بنصف ثروتها لـ"بيل غيتس"! 2019-05-29 | 13:38:53 تعهدت الزوجة السابقة لمؤسس أمازون، جيف بيزوس، بالتنازل عن نصف ثروتها البالغة نحو...

دراسة : النساء يفكرن بشكل أفضل في درجات الحرارة الأعلى 2019-05-29 | 11:32:50 قال علماء إن النساء يفكرن بشكل أفضل في الغرف الدافئة، فيما يعمل الرجال في درجات...

الأردن.. الإعدام لقاتل شقيقته بتشجيع من والدهما 2019-05-29 | 09:59:29 أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في العاصمة الأردنية عمان، يوم الثلاثاء، حكمًا...

التغيرات الصحية المسببة لتساقط الشعر 2019-05-29 | 09:09:04 يسبب تساقط الشعر قلقا لدى أي شخص من الجنسين، بيد أنه يزعج النساء أكثر. وقد حدد...