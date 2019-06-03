كوشنر, يهاجم, الفلسطينيين:, لا, يقدرون, على, حكم, أنفسهم,

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ذكرت صحيفة الاخبار اللبنانية ان غيمة الخلاف بين حركة حماس وسوريا بدأت تنقشع...
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يتفهم شكوك وزير خارجيته، مايك بومبيو،...
وجهت المخابرات المصرية خلال الايام القليلة الماضية دعوات للفصائل الفلسطينية...
كتب الكاتب الروسي بيوتر أكوبوف، مقالا في صحيفة "فزغلياد"، كشف خلالها ان اجتماعات...
اكدت وكالة ناسا السورية الرسمية استشهاد عسكري سوري واصابة اثنين اخرين جراء قصف...
قالت وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، جمانة...
أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، وزير التعليم نفتالي...
طالبت وزارة الخارجية الأمريكية جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى البلاد...
اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان إسرائيل لن تسمح بأي اطلاق للنار...
قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية نقلا عن مصدر عسكري، إن ثلاثة جنود قتلوا كما...