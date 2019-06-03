تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-03 14:55:48 لقاءات سرية عالية المستوى بين الجانبين .. علاقة حماس مع سوريا دخلت مرحلة "الهدنة" |  2019-06-03 14:55:27 ترامب: تطبيق صفقة القرن ليس مستحيلاً |  2019-06-03 13:45:53 دراسة تكشف ما يفعله تدخين الأب بصحة الرضيع |  2019-06-03 13:38:33 اسرائيل تخشى الانفجار- دعوة مصرية عاجلة لفصائل غزة |  2019-06-03 12:18:19 كوشنر يهاجم الفلسطينيين: لا يقدرون على حكم أنفسهم |  2019-06-03 12:07:10 الفرعون صلاح يقترب من ريال مدريد |  2019-06-03 10:45:49 باكستاني يقتل زوجته بعد إصابتها بالإيدز |  2019-06-03 10:42:22 فلكيا... تحديد موعد أول أيام عيد الفطر في 4 قارات |  2019-06-03 10:32:31 فيديو وصور - قتيل بانفجار سيارة في نيشر قرب حيفا |  2019-06-03 10:26:01 اعتقال 3 شبان من النقب بشبهة زراعة أشتال مخدرات |  2019-06-03 10:11:23 فيديو وصور - اعتقال 31 مشتبها بتجارة المخدرات منهم شبان من يافة الناصرة وبسمة طبعون واخرون يهود من المنطقة |  2019-06-03 09:42:55 أجواء رمضانية وإيمانيّة في إعداديّة المتنبي |  2019-06-03 09:38:11 40 قتيلا عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 |  2019-06-03 08:40:36 مجلس طرعان يتوج فعاليات الشهر الفضيل ويستقبل عيد الفطر السعيد بأمسية خاصة |  2019-06-03 08:33:33 متى موعد عيد الفطر ؟ - علوم الفلك - رمضان سيكتمل 30 يومًا |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كوشنر يهاجم الفلسطينيين: لا يقدرون على حكم أنفسهم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غاريد كوشنر، إن الفلسطينيين يستحقون "تقرير المصير"، ولكنه غير متأكد من قدرتهم على حكم أنفسهم.



وأجاب كوشنر لموقع "أكسيوس" الأمريكية، يوم أمس الأحد، ردا على سؤال إذا كان يمكن للفلسطينيين أن يتحرروا من التدخل العسكري والحكومي الإسرائيلي، قائلا: "هذا سيكون طموحا عاليا".


وعلى الرغم من قيام كوشنر، بإعداد الخطة الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، منذ عامين تحت ستار من السرية يرى الفلسطينيون وبعض المسؤولين العرب أنها منحازة بشدة لصالح إسرائيل وتحرم الفلسطينيين من إقامة دولة لهم.


وتفادي كوشنر مرة أخرى القول صراحة، ما إذا كانت الخطة ستتضمن حلا يقوم على وجود دولتين، والذي يمثل أساس السياسة الأمريكية منذ عشرات السنين وتدعو لإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تكون عاصمتها القدس الشرقية.


ولكنه قال: " أعتقد أنه يجب أن يحصلوا على حق تقرير المصير، سأترك التفاصيل إلى أن نعلن الخطة الفعلية".


وسئل كوشنر عما إذا كان يعتقد أن بإمكان الفلسطينيين أن يحكموا أنفسهم دون تدخل إسرائيلي، فقال " هذا سؤال جيد جدا، هذا أمر علينا أن ننتظر لنراه، الأمل أن يصبحوا قادرين، بمرور الوقت، على الحكم".




كلمات متعلقة

كوشنر, يهاجم, الفلسطينيين:, لا, يقدرون, على, حكم, أنفسهم,

تابعونــا

لقاءات سرية عالية المستوى بين الجانبين .. علاقة حماس مع سوريا دخلت مرحلة "الهدنة" لقاءات سرية عالية المستوى بين الجانبين .. علاقة حماس مع سوريا دخلت مرحلة "الهدنة" 2019-06-03 | 14:55:48

ذكرت صحيفة الاخبار اللبنانية ان غيمة الخلاف بين حركة حماس وسوريا بدأت تنقشع...

ترامب: تطبيق صفقة القرن ليس مستحيلاً ترامب: تطبيق صفقة القرن ليس مستحيلاً 2019-06-03 | 14:55:27

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يتفهم شكوك وزير خارجيته، مايك بومبيو،...

اسرائيل تخشى الانفجار- دعوة مصرية عاجلة لفصائل غزة اسرائيل تخشى الانفجار- دعوة مصرية عاجلة لفصائل غزة 2019-06-03 | 13:38:33

وجهت المخابرات المصرية خلال الايام القليلة الماضية دعوات للفصائل الفلسطينية...

ترامب لجأ إلى موسكو طلبا للمساعدة في تمرير صفقة القرن ترامب لجأ إلى موسكو طلبا للمساعدة في تمرير صفقة القرن 2019-06-03 | 08:23:26

كتب الكاتب الروسي بيوتر أكوبوف، مقالا في صحيفة "فزغلياد"، كشف خلالها ان اجتماعات...

قتيل واصابتان بقصف اسرائيلي على مطار التيفور بحمص قتيل واصابتان بقصف اسرائيلي على مطار التيفور بحمص 2019-06-03 | 06:10:14

اكدت وكالة ناسا السورية الرسمية استشهاد عسكري سوري واصابة اثنين اخرين جراء قصف...

الاردن: اقتحامات المستوطنين للاقصى ستجر المنطقة للعنف الاردن: اقتحامات المستوطنين للاقصى ستجر المنطقة للعنف 2019-06-03 | 00:01:41

قالت وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، جمانة...

نتنياهو يُقيل شكيد وبينت نتنياهو يُقيل شكيد وبينت 2019-06-02 | 19:17:33

أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، وزير التعليم نفتالي...

كشف صفحات التواصل الاجتماعي أحد شروط تأشيرة أمريكا كشف صفحات التواصل الاجتماعي أحد شروط تأشيرة أمريكا 2019-06-02 | 10:30:01

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى البلاد...

نتنياهو: سنرد بقوة على أي عدوان ضد إسرائيل نتنياهو: سنرد بقوة على أي عدوان ضد إسرائيل 2019-06-02 | 10:21:13

اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان إسرائيل لن تسمح بأي اطلاق للنار...

صواريخ إسرائيلية تقتل وتصيب جنودا سوريين صواريخ إسرائيلية تقتل وتصيب جنودا سوريين 2019-06-02 | 09:32:29

قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية نقلا عن مصدر عسكري، إن ثلاثة جنود قتلوا كما...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مطاردة شرط سيارة مشبوهة تل ابيب 7 قتلى عرب رميا بالرصاص اطلاق نار بيت جن ام الفحم بسمة طبعون عبلين جثمان تشييع طالب الطب طارق القاسم بلغاريا ذبحة صدرية الناصرة صوفيا ذبحة صدرية ضبط مخدرات اسلحة عمال فلسطينيين دون تصاريح تفتيش محلات قرية بلدة تل السبع تركت طفليها التوأمين مدة 40 دقيقة نحف سكان قرية كرمئيل تسوق مجمع تجاريكسور منطقة الرأس التنكيل جسر الزرقاء طفلة رضيعة شكيب شمشوم الشرطة اعتقالات الناصرة اطلاق نار مشتبهين مقتل المدني علي سلاح تصريحات تدخل انتخابات الكنيست ابو مازن عباس متوسطة اصابة فتاة قاصر ام الفحم اطلاق نار رصاصة قدمها تحقيق شرطة أشرف محمد عمور سائق سيارة اجرة تكسي تفتيش نابلس تخريب سيارة هناء محاميد الاعتداء ام الفحم الميادبن العيساوية اغلاق ملف التحقيق ماحس وحدة التحقيق مع الشرطةالناصرة مواجهات اعتقالات مشتبهين ارام النار مواجهات مع ا الشرطة القاء حجارة تمديد اعتقال محكمة كفر مندا اعتقال مواجهات شرطة قاصرين مدخل القرية الصلح عكا محكمة حسين ابو عصا جثة العثور على داخل مبنى مهجور تل السبع ريشون لتسيون خسارة سخنين بيتار القدس مباراة اتحاد ابناء اعتقال مشجع مفرقعات شجار الشرطة بيتح تكفا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com