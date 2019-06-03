كوشنر, يهاجم, الفلسطينيين:, لا, يقدرون, على, حكم, أنفسهم,

قال مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غاريد كوشنر، إن الفلسطينيين يستحقون "تقرير المصير"، ولكنه غير متأكد من قدرتهم على حكم أنفسهم.

وأجاب كوشنر لموقع "أكسيوس" الأمريكية، يوم أمس الأحد، ردا على سؤال إذا كان يمكن للفلسطينيين أن يتحرروا من التدخل العسكري والحكومي الإسرائيلي، قائلا: "هذا سيكون طموحا عاليا".وعلى الرغم من قيام كوشنر، بإعداد الخطة الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، منذ عامين تحت ستار من السرية يرى الفلسطينيون وبعض المسؤولين العرب أنها منحازة بشدة لصالح إسرائيل وتحرم الفلسطينيين من إقامة دولة لهم.وتفادي كوشنر مرة أخرى القول صراحة، ما إذا كانت الخطة ستتضمن حلا يقوم على وجود دولتين، والذي يمثل أساس السياسة الأمريكية منذ عشرات السنين وتدعو لإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تكون عاصمتها القدس الشرقية.ولكنه قال: " أعتقد أنه يجب أن يحصلوا على حق تقرير المصير، سأترك التفاصيل إلى أن نعلن الخطة الفعلية".وسئل كوشنر عما إذا كان يعتقد أن بإمكان الفلسطينيين أن يحكموا أنفسهم دون تدخل إسرائيلي، فقال " هذا سؤال جيد جدا، هذا أمر علينا أن ننتظر لنراه، الأمل أن يصبحوا قادرين، بمرور الوقت، على الحكم".