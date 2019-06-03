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ادانة حسين رحال من الزرازير بخطف وقتل شقيقته بشاكوش وحرق جثتها بحرش قرب كفرمندا لانها تركت البيت



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



ادانت المحكمة المركزية في الناصرة اليوم الاثنين الشاب حسين يوسف رحال (22 عاما) من الزرازير بتهمة خطف وقتل شقيقته المرحومة رنين رحال (19 عاما) .


ويستدل من لائحة الاتهام وفقا لما جاء من النيابة العامة لواء الشمال ان المتهم قرر قتل شقيقته رنين على خلفية قرارها بترك البت , على خلفية نمط حياتها الذي م يرق للمتهم فقرر قتلها .


 ويوم 12/01/16 اخذ المتهم شاكوش ومادة مشتعلة , ووصل الى منطقة قريبة من قرية المشهد , هناك كانت المرحومة رنين رحال , ومن هناك خطفها , واخذها الى حرش قرب حنتون المتاخمة لقرية كفرمندا وضربها هناك بالشاكوش واسقطها ارضا وانهال عليها بضرات شاكوش على رأسها , ثم سكب مادة مشتعلة عليها واضرم النار فيها وغادر المكان .







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