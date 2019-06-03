ادانة, حسين, رحال, من, الزرازير, بخطف, وقتل, شقيقته, بشاكوش, وحرق, جثتها, بحرش, قرب, كفرمندا, لانها, تركت, البيت,

ادانت المحكمة المركزية في الناصرة اليوم الاثنين الشاب حسين يوسف رحال (22 عاما) من الزرازير بتهمة خطف وقتل شقيقته المرحومة رنين رحال (19 عاما) .

ويستدل من لائحة الاتهام وفقا لما جاء من النيابة العامة لواء الشمال ان المتهم قرر قتل شقيقته رنين على خلفية قرارها بترك البت , على خلفية نمط حياتها الذي م يرق للمتهم فقرر قتلها .ويوم 12/01/16 اخذ المتهم شاكوش ومادة مشتعلة , ووصل الى منطقة قريبة من قرية المشهد , هناك كانت المرحومة رنين رحال , ومن هناك خطفها , واخذها الى حرش قرب حنتون المتاخمة لقرية كفرمندا وضربها هناك بالشاكوش واسقطها ارضا وانهال عليها بضرات شاكوش على رأسها , ثم سكب مادة مشتعلة عليها واضرم النار فيها وغادر المكان .