الممثل, المصري, عزت, أبو, عوف, في, العناية, المركزة,

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تم الاعلان رسميا عن عرض مسلسل "فلانتينو" للممثل عادل إمام فى شهر رمضان المقبل...
اعربت الفنانة السورية أصالة نصري عن إعجابها الشديد بأداء ودور الممثل السوري...
أعلنت بعض المصادر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن المغنية العالمية أديل ستحيي...
طرح الفنان الأردني طوني قطان أغنيته الجديدة "عَمّال تحلَو"، عبر احد التطبيقات...
احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا بمناسبة عيد الأب، اليوم في الدول الغربية حول...
إستطاع النجم السوري النجم تيم حسن أن يخطف الأنظار ويحوّل الأضواء إليه في الأعوام...
ردّت الممثلة المصرية حلا شيحة على الإنتقادات التي تعرضت لها، بسبب دورها في...
نشرت الفنانة مايا دياب عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي،...
كشفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن معاناتها من عقدة نفسية لازمتها منذ...
خضعت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لجلسة تصوير جديدة ونشرت صورها...