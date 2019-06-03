الممثل, المصري, عزت, أبو, عوف, في, العناية, المركزة,

قال الناقد الفني المصري، طارق الشناوي، إن النجم السينمائي عزت أبو عوف، يوجد حاليا داخل العناية المركزة في المستشفى.

وأضاف الشناوي في تصريح لموقع "اليوم السابع"، أن الحالة الصحية للفنان حرجة جدا، كما طلب من جمهوره الدعاء له بالشفاء لأنه يعاني من "مرض عصبي" في جسمه.وظهر أبو عوف مؤخرا مع المطرب عمرو دياب في إعلان خاص بإحدى شركات الاتصالات، وظهرت عليه بوضوح علامات المرض وتقدم السن، وفقا لما ذكره موقع "مصراوي".يذكر أن آخر أعمال أبو عوف كان مسلسل "الأب الروحي 2"، للمخرج تامر حمزة، وشارك في بطولته سوسن بدر وأحمد عبد العزيز وميدو عادل ونجوم شاشة آخرون.