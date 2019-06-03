طريقة, لتخفيض, الوزن, دون, الشعور, بالجوع,

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تشير دراسة أميركية إلى أن وظائف المخ لدى مرضى السكري قد تتحسن، إذا اتبعوا حمية...
كشفت دراسة حديثة، أن التدخين على مقربة من النساء الحوامل، يزيد عرضتهن لإنجاب رضع...
أفادت دراسة أميركية حديثة أن حصول الأطفال على قيلولة منتصف النهار يجعلهم أكثر...
قال باحثون إن الرجال الذين تعرّضت أمهاتهم لأحداث مرهقة مثل الطلاق أو فقدان...
أظهرت دراسة طبية حديثة أن زيادة الوزن أو خسارته بسرعة بالنسبة لكبار السن يمكن أن...
أظهرت دراسة سويدية أن الرجال الذين عانوا من الوزن الزائد في فترة المراهقة، أكثر...
قال علماء إن للعسل دورا فعالا في محاربة قروح الفم، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل"...
تشاركنا في أجسادنا تريليونات الميكروبات التي تعتبر حيوية للحفاظ على الصحة، ولكن...
أظهرت دراسة سويدية أن الرجال الذين عانوا من الوزن الزائد في فترة المراهقة أكثر...
نصح الخبراء السيدات الحوامل، أو الراغبات في الحمل، بتجنب تناول الوجبات الخفيفة...