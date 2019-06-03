الفرعون, صلاح, يقترب, من, ريال, مدريد,

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قال تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، إن نادي برشلونة يتطلع لتعزيز الخط الهجومي...
زاد الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، الغموض حول مستقبله، بعدما أعلن...
يبدو ان نادي ليفربول يريد تمديدا طويل الاجل لعقد المدرب يورغن...
أكَّد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أنَّ الدولي المصري محمد صلاح، جناح...
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التشكيلة المثالية لموسم بطولة دوري...
أكَّد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أنَّ الدولي المصري محمد صلاح، جناح...
اعتبر الهولندي فيرجل فان ديك، مدافع ليفربول، وأفضل لاعب في نهائي دوري أبطال...
أبدى مدرب ليفربول يورجن كلوب سعادته لفوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، إثر تغلبه...
نجح الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، في تسجيل هدف التقدم للريدز أمام...
عوض ليفربول خسارته لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بإحرازه اللقب هذه...