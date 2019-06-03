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فعاليات ونشاطات دائرة الثقافة الرياضة والشباب بلدية الناصرة



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نظمت النوادي الحي الشرقي وكشافة مسيرة مسائية بمناسبة شهر رمضان المبارك وذلك باشتراك رئيس البلدية السيد علي سلام واكثر من 400 شخص. ابتدأت المسيرة من مركز ابن سينا وانتهاء بساحة الاقباط قرب مسجد السلام .


ورشات كعك لنوادي النسائية والشباب التابعة لدائرة الثقافة الرياضة والشباب 2. 


 فانوس رمضان ينير قلوبنا وقلوب الأجيال القادمة 3. 


بالمحبة ألألفة والسلام  نظم مركز ابن عامر الجماهيري ونادي بئر الامير التابعين لدائرة الثقافة الرياضة والشباب ورشة فانوس رمضان بمشاركة مجموعة من الطلاب والطالبات وذلك تحت إشراف المربية والمرشدة كريمان صفدي وبالتعاون مع مركزة الفعاليات النسائية والفتيات عبير رشيد حلو .


مشاركة الطلاب لم تقتصر عن إعداد وتحضير الفانوس فقط كرمز رمضان انما غرس قيم التسامح والمحبة والترابط الاجتماعي في نفوسهن وأذهانهم نحو مجتمع موحد متكاثف متفائل


4. دوري الاخوة الثاني لكرة القدم المصغرة 2019 بإشتراك 500 شخص  لنوادي الحي الشرقي في مركز ابن سينا التابع لدائرة الثقافة الرياضة والشباب5. برنامج خاص بمناسبة شهر رمضان ضمن مشروع السلة الثقافية التابع لدائرة الثقافة الرياضة والشباب في مدرسة بير الامير  




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