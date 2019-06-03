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باكستاني يقتل زوجته بعد إصابتها بالإيدز



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قتل رجل باكستاني زوجته المصابة بالإيدز في جنوب البلاد بعد أن اكتشف انتقال العدوى إليها مع مئات الأشخاص الآخرين، بسبب حقنهم بإبر موبوءة بالمرض.



وقالت الشرطة إن الجريمة ارتكبت في قرية قريبة من منطقة تفشي العدوى بضواحي مدينة "لاركانا" في إقليم "السند"، أين تم فحص الآلاف من المشتبه في إصابتهم الشهر الماضي.


وأفاد ضابط شرطة محلي أن الضحية أم لأربعة أطفال، وقد تبين أنها إيجابية المصل (أي مصابة بالإيدز) في الأيام الماضية، إلا أن زوجها اتهمها بإقامة علاقة جنسية مع شخص غيره.


وأضاف الضابط أن الزوج "قام هذا الصباح (الأربعاء) بخنق زوجته باستخدام حبل، ثم علقها على شجرة خارج بيته"، وأكد الضابط أنه تم إلقاء القبض على الزوج المتهم.


ويسود الرعب والغضب في الكثير من قرى وضواحي "لاركانا" الموبوءة، حيث أكدت السلطات المحلية أن العدوى قد تكون بسبب "الإهمال الجسيم" أو "نية خبيثة" لطبيب استخدم إبرا تحمل فيروس الإيدز.


يذكر أن باكستان تحتل المرتبة الثانية كأسرع بلد آسيوي في عدد الإصابات بالإيدز، حيث تم تسجيل 20 ألف إصابة جديدة سنة 2017.




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