فيديو وصور - قتيل بانفجار سيارة في نيشر قرب حيفا

واسفر الانفجار عن احتراق السيارة باكملها حيث علق السائق داخلها وتوفي متأثرا بجراحه في المكان .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

لقي شاب مصرعه صباح اليوم الاثنين اثر انفجار سيارة في نيشر قرب حيفا .0

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