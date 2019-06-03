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فيديو وصور - قتيل بانفجار سيارة في نيشر قرب حيفا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي شاب مصرعه صباح اليوم الاثنين اثر انفجار سيارة في نيشر قرب حيفا .0



واسفر الانفجار عن احتراق السيارة باكملها حيث علق السائق داخلها وتوفي متأثرا بجراحه في المكان .


من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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