فيديو وصور - قتيل بانفجار سيارة في نيشر قرب حيفا

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يكون الجو اليوم السبت حاراً نسبياً الى حار ، حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة...
قال الامين العام لحزب الله حسن نصرالله خلال مهرجان “نحو القدس” الذي اقامه حزب...
كيفية قضاء عيد الفطر بدون مشاكل صحية توصيات التغذية خلال عيد الفطر شهر رمضان...
التقى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس مع جاريد كوشنر، صهر...
وقع عصر اليوم الاربعاء حادث طرق قرب مفرق برطعه بشارع وادي عاره ٦٥ مما اسفر عن...
جاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء ان شابة تبلغ من العمر ١٧ عاما اصيبت بجراح...
وجَّه الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، رسالة وداع لجماهير النادي،...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :تعمل شرطة إسرائيل...
بدأت شركة "بي إم دبليو" الألمانية باختبار نموذج جديد من سياراتها الرياضية من الفئة...
اصيب طفل رضيع يبلغ من العمر عامين من سكان الشمال باصابات وصفت على انها خطيرة بعد...