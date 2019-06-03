اعتقال, 3, شبان, من, النقب, بشبهة, زراعة, أشتال, مخدرات,

وافادت الشرطة انها ضبطت حوالي 615 شتلة مخدرات , اضافة الى انها اعتقلت حارسا تواجد في المكان مع مركبة رباعية الدفع .وتم الكشف عن مكان زرع اشتال المخدرات في قلب الصحراء في منطثة النقب حيث جرى مصادرة المخدرات واعتقال الحارس ومصادرة المركبة رباعية الدفع .وستطلب الشرطة من المحكمة النظر بتمديد اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيق معهم .

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