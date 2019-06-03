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اعتقال 3 شبان من النقب بشبهة زراعة أشتال مخدرات



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



 اعتقلت شرطة النقب 3 شبان من النقب بشبهة زراعة أشتال مخدرات.


وافادت الشرطة انها ضبطت حوالي 615  شتلة مخدرات , اضافة الى انها اعتقلت حارسا تواجد في المكان مع مركبة رباعية الدفع .


وتم الكشف عن مكان زرع اشتال المخدرات في قلب الصحراء في منطثة النقب حيث جرى مصادرة المخدرات واعتقال الحارس ومصادرة المركبة رباعية الدفع .


وستطلب الشرطة من المحكمة النظر بتمديد اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيق معهم .




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